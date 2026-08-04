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Бывшие союзники пошли против Трампа

01:50 278

Бывшие соратники президента США Дональда Трампа решили основать антивоенное политическое движение, сообщает издание The Daily Beast.

По данным издания, о создании нового движения объявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. «Мы говорили «никаких новых иностранных войн» и поддерживали Дональда Трампа, потому что он дал такое обещание. Но он предал нас всех. Наша приверженность — «Америка прежде всего» для всех американцев, правых, левых и центристов. Движение началось», — написала Грин в соцсети X.

По информации The Daily Beast, к новому объединению присоединились бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, конгрессмен Томас Мэсси и супруг Грин, консервативный журналист Брайан Гленн. Издание отмечает, что участники движения выступают против вовлечения США в зарубежные военные конфликты, в частности против войны с Ираном, и намерены составить конкуренцию Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Ранее Такер Карлсон объявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию, сторонником которой был на протяжении десятилетий. По его словам, Республиканская партия «предала» американцев, поставив интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан, имея в виду Израиль.

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