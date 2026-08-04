Шеф турецкой разведки встретился с лидером ХАМАС

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил дорожную карту перехода ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа на встрече в Анкаре с главой политбюро движения ХАМАС Халилем аль-Хейей. Об этом сообщило агентство Anadolu.

На встрече также была рассмотрена гуманитарная ситуация в Газе. Стороны, кроме того, обсудили совместные усилия Турции, Катара и Египта по обеспечению мира в Газе.

На прошлой неделе с делегацией ХАМАС в Анкаре встречался глава турецкого МИД Хакан Фидан.