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Шеф турецкой разведки встретился с лидером ХАМАС

02:04 141

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил дорожную карту перехода ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа на встрече в Анкаре с главой политбюро движения ХАМАС Халилем аль-Хейей. Об этом сообщило агентство Anadolu.

На встрече также была рассмотрена гуманитарная ситуация в Газе. Стороны, кроме того, обсудили совместные усилия Турции, Катара и Египта по обеспечению мира в Газе.

На прошлой неделе с делегацией ХАМАС в Анкаре встречался глава турецкого МИД Хакан Фидан.

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