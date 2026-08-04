Генералы нашли врага, но не нашли солдат…

Европейские и российские политики соперничают друг с другом в воинственных заявлениях. Но граждане не разделяют воинственности правящих верхов. Российское руководство старается не раздражать свое общество военными вопросами, в результате откладывая даже остро необходимые оборонные мероприятия внутри страны. Страны ЕС-НАТО вынуждены идти на введение воинской повинности и продавливать огромные военные ассигнования вопреки общественной оппозиции путем бюрократических махинаций и политических интриг. Общественная оппозиция дает шанс положить конец разрастающейся войне. Штурм Верхнего Ларса На прошлой неделе российский президент Путин в шестой раз с начала войны увеличил численность российских вооруженных сил. Звучит грозно, но на самом деле количество собственно бойцов продолжает оставаться в районе полутора миллионов человек. Т. е. на отметке, на которой она была перед началом вторжения в Украину, а последний указ хотя и предусматривает некоторое наращивание численности военнослужащих, но за счет воссоздания не боевых частей, а стройбатов.

Казалось бы, как так? Ведь застой на фронте требует мобилизации новых сил. Однако первые же попытки российских властей провести осенью 2022-го, первого года войны, частичную мобилизацию вызвали резкую реакцию общества. Люди побежали во все возможные зарубежные страны, предпочитая вместо атак на Бахмут штурмовать дороги в Грузию, Казахстан и даже Монголию. Правительство РФ осознало серьезность ситуации и более таких попыток не предпринимало. Не стали рисковать даже с отправкой на войну солдат-срочников. Все сообщения о том, что кто-то из них оказался на территории Украины, становились скандалами и, судя по всему, такая практика была строго воспрещена. Эти примеры показывают истинный уровень поддержки войны в российском обществе. Российские власти понимают, что попытки проведения ими мобилизации затмят по своим последствиям украинскую принудительно-добровольную мобилизацию, когда бедняг работники ТЦК ловят на улицах, что приводит к периодическим стычкам с населением. Причем вариантов нет ни у той, ни у другой стороны. Москва и Киев не могут себе позволить не то что всеобщей, но даже и частичной мобилизации — хотя и те, и другие изображают войну как экзистенциальную патриотическую борьбу. Ведь в верхах прекрасно знают настоящее отношение простых людей к этому конфликту. Не стоит смешивать высказывания в интернете или даже выход на демонстрацию за продолжение войны с реальной готовностью поддержать свое правительство. Количество военнообязанных и трудоспособных украинцев, живущих за рубежом и платящих налоги чужим правительствам, явно превышает количество украинцев, воюющих на фронте. При этом украинское правительство не осмеливается пойти даже на самые простые меры, чтобы стимулировать их возвращение в страну и возможный призыв — например, ограничив выдачу паспортов за рубежом. Пока удалось лишь договориться со странами ЕС о снятии в будущем статуса временной защиты с военнообязанных, которые находятся в этих странах. На более резкие меры Киев и его союзники не идут, ибо представляют себе последствия.

И дело не ограничивается мобилизацией. Москва даже не пытается увеличить срок службы для призывников (сейчас равный одному году), хотя это было бы логичным в нынешней ситуации. Нежелание российского общества воевать было видно и по тому, в каком положении украинские атаки вглубь РФ застали промышленность и инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы. Вне прифронтовой зоны власти до последнего старались не переводить страну на военные рельсы, а напротив пытались изобразить, что все идет своим чередом. Хотя на тех же НПЗ и подобных стратегических объектах давно пора было принять меры по их защите от воздушных нападений. Граждане не спешат идти в армию Еще меньше желания воевать у жителей стран, непосредственно в российско-украинской войне не участвующих. Примером может служить та же Беларусь как российский союзник, постоянно голословно обвиняемый в участии в войне. Хотя во всех сопредельных странах растет военное присутствие и активность НАТО, Беларусь не только не увеличила численность своих вооруженных сил или расходы на оборону относительно ВВП, но даже не пошла на размещение у себя сколь-нибудь заметных сил российского союзника. Что не мешает странам НАТО из года в год рассказывать о том, как Минск вот-вот силами всех своих трех мотострелковых бригад прорвется к Калининграду и атакует Украину! Единственное, на что пошел Минск после 2022 года — это расположил на своей территории тактические ядерные заряды как ответ на увеличение сил НАТО и озвученные угрозы со стороны некоторых соседних государств, включая Украину. В своем отказе от милитаризации белорусское правительство явно опирается на волю народа, обеспокоенного наращиванием военной активности по соседству, но не желающего участвовать в братоубийственной империалистической войне. Хотя государства ЕС-НАТО и демонстрируют готовность вступить в бой с Россией, но и там граждане в целом воевать не хотят. К примеру, даже в довольно воинственно настроенном по отношению к РФ польском обществе граждане в реальности выбирают фактически мир. Даже польские официозные военные издания в июне опубликовали результаты опросов, согласно которым более 76% поляков выступают против военного налога, а свыше 64% — против сокращения социальных выплат под предлогом финансирования подготовки к войне.

Еще более показательно нежелание граждан идти в армию, на фоне старательно нагнетаемой истерии. Германия поставила цель увеличить численность своих вооруженных сил с нынешних 186 000 до 260 000 военнослужащих к 2035 году. Польша намерена нарастить армию с 215 000 до 300 000 к 2039-му. Франция хочет прибавить к своим имеющимся 191 000 военнослужащих еще 21 000 в этом году. Однако граждане не выказывают энтузиазма в связи с этими планами. В результате Берлин и Варшава уже задумались над возвращением воинской обязанности, причем Польша, по всей видимости, введет ее уже с нового года. Бундесвер: айтишников не хватает даже на одну бригаду Германская армия пытается нарастить свою численность, но служба в ней давно перестала быть престижной. Снова такой ее сделать очень сложно в условиях, когда речь идет уже о перспективах войны не с какими-то слабовооруженными постанцами-талибами-хуситами в условиях полного контроля поля боя и подавляющей огневой мощи. Такую войну бундесвер вместе с остальным НАТО в Афганистане тоже проиграл, но потери там были минимальные, а надбавки — максимальные. Сейчас же перспектива столкнуться с полностью вооруженной и обладающей боевым опытом современной войны армией России и пусть и более скромной, но тоже весомой белорусской армией. А возможность применения противником ядерного оружия уже обсуждается как некий рутинный вопрос. В таких условиях приток готовых заключить контракт не впечатляет и речь идет о введении с будущего года воинской повинности. Проблема не ограничивается общими цифрами. Не хватает специалистов, причем чем более серьезная специализация — тем хуже дела. Например, тех же специалистов по информационно-коммуникационным технологиям не хватает настолько много, что если все же полностью укомплектовать бригаду в Литве по штатному расписанию по данным специальностям, то в гарнизонах внутри страны их останется катастрофически мало. Сводить все к деньгам, как это пытаются сделать некоторые политики, было бы неверно. На самом деле в условиях нарастающей безработицы и давно захлестывающей ФРГ неустойчивой занятости стабильная и неплохо оплачиваемая служба по контракту должна выглядеть годной перспективой. Еще более привлекательными в финансовом отношении выглядят на первый взгляд варианты службы за рубежом. Но факты упрямо показывают, что этого не происходит.

Полтора миллиона касок Вообще сама кампания милитаризации начата партиями с минимальной общественной поддержкой. Согласно опубликованным на этих выходных опросам, за правящие партии — христианских демократов и социал-демократов — проголосовали бы сейчас всего 21% и 12%, соответственно. А на прошлой неделе в немецком истеблишменте снова пошли едва утихшие было разговоры о скорой отставке христианско-демократического канцлера Мерца. А ведь именно правящие ныне партии и стоят за политикой ускоренного до максимума восстановления военной мощи и развертывания германской армии на границах России. Именно Мерц играет выдающуюся роль в переброске средств на военное производство — немцы впечатлены, как его правительство недавно заказало полтора миллиона касок, принялось восстанавливать семь выведенных из эксплуатации военных баз, и вбрасывает все новые и новые миллиарды в оружейную промышленность. Разумеется, немцам в политике правящих кругов не нравится многое, но особую роль играет то, как две правящие партии меньшинства толкают страну к войне. Насколько их поддерживает население, можно понять по цифрам поддержки партий, выступающих против военной истерии. В первую очередь это касается «Альтернативы для Германии» (28%), но подобной линии в отношении войны придерживаются и «Левые» (11%), и «Блок Сары Вагенкнехт» (4%). Чтобы было еще понятнее, насколько соответствующие стратегические шаги могут быть результатом кулуарных интриг, стоит напомнить, что даже решение министра обороны Писториуса ввести в Литву танковую бригаду летом 2023 года свалилось тогда как снег на голову почти всем, кроме руководящей верхушки...

Литовский сериал: никто не хочет умирать Кстати, история с комплектаций этой бригады на самой границе Беларуси ярко иллюстрирует нежелание немцев воевать. В отличие от остальных армий НАТО, в немецкой действуют правила, по которым служить там должны добровольно согласившиеся на это военнослужащие. Условия службы предлагались привилегированные — доплаты, льготы, сроки, отпуска - благо заплатят литовцы. Чтобы убедить немецких военных отправиться на передний край, велась беспрецедентная многомесячная рекламная кампания. Ранее служившие по ротации в Литве солдаты ездили и убеждали коллег, армия катала на своих самолетах военнослужащих и их семьи в Литву, чтобы показать, какая шикарная жизнь их там ждет. Для германского руководства это была важнейшая политическая задача. О решении разместить германские войска в Литве на постоянной основе было объявлено в 2023 году. Нынешний министр обороны Борис Писториус назвал это первое с 1945 года постоянное развертывание боевой бригады в регионе многовекового немецкого «натиска на Восток» в Восточной Европе «проектом-маяком» смены эпох в германской военной политике. Но время шло, добровольцев не было, а командование тщательно скрывало проблемы. Лишь в феврале германская армия была вынуждена признать, что желающих служить в 45-й танковой бригаде в Литве не находится. В различные подразделения удалось к тому моменту навербовать от 28 до 47 процентов нужного личного состава. А для специализированных должностей, вроде саперов, разведчиков и артиллеристов, этот показатель составил и вовсе около 10 процентов. При этом нужно было всего 4 800 солдат и 200 гражданских служащих. Бригада развернута в Литве с апреля прошлого года, а к концу 2027 года должна достигнуть полной боеготовности. В этой ситуации власти заговорили о том, чтобы поменять правила службы и принудить военнослужащих отправиться на границу с Беларусью. Но это дело рискованное для самой немецкой армии: новые условия, при которых «солдат службы не выбирает», могут заставить передумать уже оказавшихся в армии, не говоря уже о тех, кто только подумывает в нее вступить. Потому даже председатель ветеранского объединения полковник Андре Вюстнер выступил против идеи посылать в Литву принудительно. Прошло полгода, а воз и ныне там. Пару недель назад выяснилось, что удалось навербовать еще менее 600 солдат и их вроде бы уже 2 000, но дела идут совсем туго. По некоторым критическим специальностям пошел даже откат — связистов хорошо если 40 процентов от нужного числа осталось.