Нетаньяху признался: с Трампом не все гладко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о разногласиях с президентом США Дональдом Трампом по поводу дорожной карты Совета мира, направленного на стабилизацию ситуации в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа - демилитаризован до перехода к этапу восстановления», - заявил Нетаньяху.

Израильский лидер сделал это заявление после встречи с главным представителем Совета мира Трампа Николаем Младеновым.

В то же время ранее официальная страница Совета мира в соцсетях подчеркнула, что после встречи между Младеновым и Нетаньяху стороны пришли к соглашению о выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа только после разоружения ХАМАС.

«Вопреки неточным сообщениям, мы отмечаем, что вывод Сил обороны Израиля за желтую линию произойдет только после завершения вывода из эксплуатации оружия, как это обещала ХАМАС своим посредникам. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей. Реализация будет осуществляться под надзором Международных сил стабилизации и Комитета по проверке выполнения, в состав которого входят как Соединенные Штаты, так и Совет», - говорится в сообщении.