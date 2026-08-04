Нефть торгуется разнонаправленно

На мировых рынках подешевела азербайджанская нефть Azeri Light (CIF).
Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 5,14 доллара, или на 5,05%, и составила 96,73 доллара США.
Отметим, что предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 101,87 доллара США.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,49% - до $85,02 за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,12% - до $81,24 за баррель.