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Горят склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях

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10:44 1917

Украина атаковала беспилотниками складские объекты компании Wildberries в Московской и Ленинградской областях России. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По его словам, после попадания беспилотника в складскую зону в поселке Красный Бор Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена по складам объединенной компании Wildberries и Russ.

«Создан оперативный штаб. Для тушения пожара сформированы необходимые силы и средства Леноблпожспаса и Главного управления МЧС по Ленинградской области», - отметил Дрозденко.

В свою очередь, украинские медиа сообщают, что в ночь на 4 августа беспилотники также нанесли удар по складам в подмосковном Чехове, где после атаки вспыхнул пожар.

Отмечается, что в Красном Боре расположен логистический комплекс Wildberries площадью около 154 тыс. квадратных метров.

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