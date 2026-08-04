Переговоры Байрамова и Кассиса

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что в настоящее время проходит их встреча один на один.
Ожидается, что в рамках визита стороны обсудят повестку двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, региональные и международные процессы, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ.
*** 10:20
Член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис находится с визитом в Азербайджане. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Рад совершить свой первый официальный визит в Азербайджан. Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном», — отметил Кассис.
По его словам, в качестве действующего председателя ОБСЕ он намерен содействовать развитию диалога, мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также углублению сотрудничества в сферах торговли, инноваций и экономики.
«Этот визит станет началом более широких региональных контактов», — подчеркнул Кассис.
Happy to undertake my first official visit to #Azerbaijan.— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 3, 2026
🇨🇭values its partnership with 🇦🇿. We aim to deepen our cooperation in trade, innovation and economic ties, while advancing dialogue, peace, stability and prosperity in the South Caucasus as #OSCE CiO.
This visit marks… pic.twitter.com/9ubvmy65HE