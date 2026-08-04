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Переговоры Байрамова и Кассиса

обновлено 11:52
11:52 828

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в настоящее время проходит их встреча один на один.

Ожидается, что в рамках визита стороны обсудят повестку двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, региональные и международные процессы, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ.

*** 10:20

Член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис находится с визитом в Азербайджане. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Рад совершить свой первый официальный визит в Азербайджан. Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном», — отметил Кассис.

По его словам, в качестве действующего председателя ОБСЕ он намерен содействовать развитию диалога, мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также углублению сотрудничества в сферах торговли, инноваций и экономики.

«Этот визит станет началом более широких региональных контактов», — подчеркнул Кассис.

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