Переговоры Байрамова и Кассиса

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в настоящее время проходит их встреча один на один.

Ожидается, что в рамках визита стороны обсудят повестку двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, региональные и международные процессы, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ.