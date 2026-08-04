Турция и Саудовская Аравия создают свою «НАТО»?

Турция и Саудовская Аравия продолжают технические консультации по вопросу создания многонационального морского оборонного альянса для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Как сообщает Türkiye Gazetesi, Анкара пока не присоединилась к инициативе официально, однако рассматривает защиту ключевых морских маршрутов и энергетической инфраструктуры как стратегический приоритет.

По данным издания, на прошедшей 30 июля в Эр-Рияде международной встрече с участием представителей 51 страны и ЕС обсуждались меры по защите международных морских путей и торгового судоходства. Поддержку проекту нового альянса уже выразили 14 государств. Предполагается, что штаб-квартира объединения будет размещена в Саудовской Аравии, а его задачей станет предотвращение атак на коммерческие суда и обеспечение безопасности мировой торговли.