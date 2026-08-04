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В Москве будут обсуждать право голоса Армении

10:22 1278

Решение о возможном лишении Армении права голоса в органах ОДКБ может быть принято только консенсусом всех государств-членов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом», - отметил Васильев.

Он также напомнил, что статья 25 Устава ОДКБ предусматривает возможность ограничения ряда прав государства, в том числе права голоса и выдвижения кандидатов на квотные должности, в случае двухлетней задолженности по взносам в бюджет организации. При этом он отметил, что Армения уже более двух лет не направляет своих представителей в Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ.

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