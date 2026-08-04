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Россия бомбит украинские города: Сумы, Николаев, Белгород-Днестровский

ФОТО: обновлено 10:49
10:49 700

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. В Белгород-Днестровском пострадали два человека, разрушен частный дом. Об этом сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру на юге Одесщины», — написал Кипер в соцсетях.

«В результате российской атаки БПЛА в городе Белгород-Днестровский предварительно пострадали 2 человека», — указали в ГСЧС.

В результате очередного удара, по данным Кипера, разрушен частный жилой дом. Он подтвердил, что, по предварительным данным, два человека пострадали.

*** 10:24

В Сумах в результате российского авиаудара погибли двое детей.

Тела двух девочек, 5 и 10 лет, извлекли из-под завалов жилого дома, сообщает Сумская областная военная администрация.

Ранее власти области сообщили о гибели пожилой женщины.

По данным Сумской ОВА, шесть управляемых авиабомб попали по гражданской инфраструктуре города. Разрушены и повреждены жилые дома.

В Николаеве в результате ночной атаки разрушены жилые дома, погибла женщина.

Два частных дома разрушены полностью, еще семь получили повреждения, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

В результате атаки погибла 89-летняя женщина. Пострадали еще семь человек, в том числе две девочки, 2 и 12 лет. Дети были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

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