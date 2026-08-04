Россия бомбит украинские города: Сумы, Николаев, Белгород-Днестровский

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. В Белгород-Днестровском пострадали два человека, разрушен частный дом. Об этом сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру на юге Одесщины», — написал Кипер в соцсетях.

«В результате российской атаки БПЛА в городе Белгород-Днестровский предварительно пострадали 2 человека», — указали в ГСЧС.

В результате очередного удара, по данным Кипера, разрушен частный жилой дом. Он подтвердил, что, по предварительным данным, два человека пострадали.