Украинская армия пошла в наступление

2 и 3 августа российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении, однако украинские силы провели ряд контратак. Параллельно с этим ВСУ осуществляют собственную наступательную операцию в Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские «военкоры» вновь заявляют о продвижении подразделений РФ в районе Купянска. По их утверждениям, силы ВС РФ заняли позиции в центральной части города, к югу от Радьковки, в северной части Купянска-Узлового, а также к западу от этого населенного пункта. Кроме того, утверждается, что украинские войска контратакуют из окрестностей Купянска, а бои идут за мост через реку Оскол в Купянске-Узловом.

Однако эксперты ISW отмечают, что на данный момент визуальных или иных подтверждений заявленного продвижения российских войск на этом участке фронта нет.

3 августа украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил об уничтожении на Купянском направлении российской колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 «Гиацинт-К». По его данным, это лишь второй подтвержденный случай уничтожения системы данного типа с начала полномасштабного вторжения.

Спикер 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» Владимир Дегтярёв заявил, что Силы обороны Украины в Харьковской области одновременно проводят две операции:

оборонительную — к северу и востоку от Харькова;

— к северу и востоку от Харькова; наступательную — на Купянском направлении.

По словам Дегтярёва, ключевые задачи украинских подразделений — оттеснить противника от государственной границы и удержать полный огневой контроль над Купянском, а также над логистическими путями, используемыми для переброски подкреплений РФ.

Представитель «Хартии» также отметил, что российская группировка на данном участке испытывает дефицит личного состава, в связи с чем угроза масштабного прорыва обороны в Харьковской области на текущий момент отсутствует. Вместе с тем Россия продолжает активно применять управляемые авиабомбы (КАБ), так как у ВСУ пока недостаточно средств для уничтожения носителей этой авиации.