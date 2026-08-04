Российский военнослужащий расстрелял сослуживцев и гражданских

В селе Хмельницком под Севастополем в аннексированном Крыму российский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, один из них убит. Позднее он убил еще трех мирных жителей. Об этом сообщил назначенный Россией «глава Севастополя» Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он назвал случившееся трагедией. «По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — написал Развожаев. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, «врачи делают все возможное для их спасения».

Открывшего стрельбу мужчину задержали. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.