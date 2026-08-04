Грузовое судно атаковано в Ормузе

Британское Агентство морских торговых операций (UKMTO) заявило о нападении на грузовое судно в районе Ормузского пролива, примерно в 37 километрах от берегов Омана.
Как сообщает агентство в социальной сети X, инцидент произошел на расстоянии около 20 морских миль к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб, расположенного в центральной части Ормузского пролива. По предварительной информации, судно было атаковано неизвестным снарядом.
Сведения о возможных пострадавших среди членов экипажа, состоянии судна или возможных экологических последствиях происшествия отсутствуют.