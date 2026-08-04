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Обыски в доме турецкого мэра

11:03 521

В Турции в рамках расследования дела о коррупции задержан мэр района Мендерес (провинция Измир) Илькай Чичек.

Всего по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями задержан 21 человек, в муниципалитете и доме мэра проходят обыски.

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