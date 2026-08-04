Россия хочет оставить Украину без воды

Россия изменила приоритеты атак и сейчас пытается уничтожить украинские системы водоснабжения и канализации. В то же время Украина рассчитывает, что удары по российским НПЗ и санкционное давление могут заставить Кремль прекратить войну уже этой осенью. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

По словам Шмыгаля, одной из главных целей российских атак сейчас являются объекты водоснабжения.

«Уничтожить наше водоснабжение — это цель РФ сейчас. Трудно прожить больше 3-х дней без воды и канализации», — подчеркнул министр.

Он также выразил надежду, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам в сочетании с санкциями усилят давление на Кремль и заставят президента РФ Владимира Путина остановить войну уже этой осенью.

«Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым», — добавил Шмыгаль.