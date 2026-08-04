Пезешкиан уходить не собирается

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что не уйдет в отставку и пообещает остаться на своем посту, согласно анонсу интервью, которое должно выйти в эфир на государственном телевидении.

«Мы полностью скоординированы с вооруженными силами. Я не уйду в отставку и буду стоять на своем, - сказал Пезешкиан. - Если я уйду в отставку, я официально объявлю об этом».

Его заявления прозвучали после высказываний Мохаммада-Багера Харрази, высокопоставленного священнослужителя, сестра которого замужем за братом верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Он сказал, что Пезешкиан угрожал уйти в отставку «28 раз», но прекратил это делать после предупреждения о том, что его следующая отставка будет принята.

В мае издание Iran International сообщило, что Пезешкиан подал заявление об отставке в канцелярию Хаменеи, заявив, что его правительство было отстранено от принятия важных решений, а контроль над делами взяли на себя сторонники жесткой линии. В то время Иран отрицал какие-либо отставки.