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Прогнозируют прорыв в переговорах Ирана и США
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Прогнозируют прорыв в переговорах Ирана и США

Пезешкиан уходить не собирается

11:16 497

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что не уйдет в отставку и пообещает остаться на своем посту, согласно анонсу интервью, которое должно выйти в эфир на государственном телевидении.

«Мы полностью скоординированы с вооруженными силами. Я не уйду в отставку и буду стоять на своем, - сказал Пезешкиан. - Если я уйду в отставку, я официально объявлю об этом».

Его заявления прозвучали после высказываний Мохаммада-Багера Харрази, высокопоставленного священнослужителя, сестра которого замужем за братом верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Он сказал, что Пезешкиан угрожал уйти в отставку «28 раз», но прекратил это делать после предупреждения о том, что его следующая отставка будет принята. 

В мае издание Iran International сообщило, что Пезешкиан подал заявление об отставке в канцелярию Хаменеи, заявив, что его правительство было отстранено от принятия важных решений, а контроль над делами взяли на себя сторонники жесткой линии. В то время Иран отрицал какие-либо отставки.

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