Пашинян отказал Симоняну и ждет «жестких мер» от Москвы

Западные партнеры посоветовали премьер-министру Армении Николу Пашиняну «не поддаваться панике» после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пишут армянские СМИ.

В то же время армянские власти получили сигналы о намерении Москвы применить более «жесткие инструменты воздействия», говорится в сообщении.

По сведениям армянских СМИ, в правящих кругах обсуждаются жесткие меры Пашиняна по национализации и изъятию бизнеса и имущества лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Также сообщается, что бывший председатель Национального собрания Ален Симонян попросил у Пашиняна должность вице-премьера или посла в Великобритании, однако получил отказ.

Как пишут армянские СМИ, в партии «Гражданский договор» идут дискуссии о том, какие ключевые постоянные комиссии оставить за собой, а какие уступить оппозиции.