USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.1156
Подписаться на уведомления
Прогнозируют прорыв в переговорах Ирана и США
Новость дня
Прогнозируют прорыв в переговорах Ирана и США

В Кедабекском районе продолжается масштабная реконструкция электросети

ДОБАВЛЕН ВИДЕОРЕПОРТАЖ
11:21 225

ОАО «Азеришыг» проводит реконструкцию электросетевой инфраструктуры в ряде сел и поселков Кедабекского района. Полная реконструкция инфраструктуры сопровождается заменой давно устаревших линий электропередачи, опор и распределительных устройств.

В пресс-релизе пресс-службы ОАО «Азеришыг» говорится, что в рамках этих работ в селе Зехметкенд была заменена электросеть 0,4 и 10 кВ на новую с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП). Кроме того, в электросети села установлены новые металлические опоры, несущие линии 0,4 и 10 кВ. Также в населенном пункте установлены 9 комплектных трансформаторных устройств (КТМ), а абоненты оснащены новыми электронными счетчиками. В результате всех этих работ обеспечено бесперебойное и стабильное электроснабжение жителей села.

Реконструкция электросетевой инфраструктуры в Кедабекском районе не ограничивается только этим селем. В настоящее время строительно-монтажные бригады ОАО «Азеришыг» проводят полную реконструкцию электросети еще в 5 селах района – Арысу, Хархар, Алинагылар, Арыгыран и Гасымлы. В настоящее время в этих деревнях установлено в общей сложности 30 новых трансформаторных устройств. Кроме того, в каждом из сел Союдлу и Союбулаг Кедабекского района созданы новые центры электропередачи мощностью 250 кВА.

В селе Арыгыран близится к завершению реконструкция электросети. В этом поселке обновлены линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, установлены 9 современных трансформаторов и новые счетчики для абонентов.

На следующем этапе будет проведена реконструкция электросети селей Чанагчи, Каримли и Инекбоган.

В Кедабекском районе, отличающемся горным рельефом и суровыми климатическими условиями, реконструкция распределительной электросети будет продолжена поэтапно.

Следует отметить, что ОАО «Азеришыг» в соответствии с задачами, поставленными президентом Ильхамом Алиевым, в рамках программы полной реконструкции электрораспределительной сети провело модернизацию инфраструктуры по всей стране, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Реконструкция электрораспределительной сети позволяет минимизировать технические потери и повысить качество электроснабжения абонентов.

Пашинян отказал Симоняну и ждет «жестких мер» от Москвы
Пашинян отказал Симоняну и ждет «жестких мер» от Москвы
11:15 1400
Турция прошла точку невозврата с курдской картой
Турция прошла точку невозврата с курдской картой профессор Баглы комментирует для haqqin.az
3 августа 2026, 20:54 4274
Переговоры Байрамова и Кассиса
Переговоры Байрамова и Кассиса обновлено 11:52
11:52 838
В Исмаиллы уничтожили более 10 тонн кустов конопли
В Исмаиллы уничтожили более 10 тонн кустов конопли ФОТО
11:39 310
Горят склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях
Горят склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях добавлено видео
10:44 1931
Как по маслу. Которое не всем по карману…
Как по маслу. Которое не всем по карману… наши проблемы; все еще актуально
3 августа 2026, 17:00 4461
Россия хочет оставить Украину без воды
Россия хочет оставить Украину без воды
11:08 992
Украинская армия пошла в наступление
Украинская армия пошла в наступление
10:29 1936
Россия бомбит украинские города: Сумы, Николаев, Белгород-Днестровский
Россия бомбит украинские города: Сумы, Николаев, Белгород-Днестровский ФОТО: обновлено 10:49
10:49 703
В Москве будут обсуждать право голоса Армении
В Москве будут обсуждать право голоса Армении
10:22 1283
Турция и Саудовская Аравия создают свою «НАТО»?
Турция и Саудовская Аравия создают свою «НАТО»?
10:20 1258

ЭТО ВАЖНО

Пашинян отказал Симоняну и ждет «жестких мер» от Москвы
Пашинян отказал Симоняну и ждет «жестких мер» от Москвы
11:15 1400
Турция прошла точку невозврата с курдской картой
Турция прошла точку невозврата с курдской картой профессор Баглы комментирует для haqqin.az
3 августа 2026, 20:54 4274
Переговоры Байрамова и Кассиса
Переговоры Байрамова и Кассиса обновлено 11:52
11:52 838
В Исмаиллы уничтожили более 10 тонн кустов конопли
В Исмаиллы уничтожили более 10 тонн кустов конопли ФОТО
11:39 310
Горят склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях
Горят склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях добавлено видео
10:44 1931
Как по маслу. Которое не всем по карману…
Как по маслу. Которое не всем по карману… наши проблемы; все еще актуально
3 августа 2026, 17:00 4461
Россия хочет оставить Украину без воды
Россия хочет оставить Украину без воды
11:08 992
Украинская армия пошла в наступление
Украинская армия пошла в наступление
10:29 1936
Россия бомбит украинские города: Сумы, Николаев, Белгород-Днестровский
Россия бомбит украинские города: Сумы, Николаев, Белгород-Днестровский ФОТО: обновлено 10:49
10:49 703
В Москве будут обсуждать право голоса Армении
В Москве будут обсуждать право голоса Армении
10:22 1283
Турция и Саудовская Аравия создают свою «НАТО»?
Турция и Саудовская Аравия создают свою «НАТО»?
10:20 1258
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться