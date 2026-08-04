В Кедабекском районе продолжается масштабная реконструкция электросети

ОАО «Азеришыг» проводит реконструкцию электросетевой инфраструктуры в ряде сел и поселков Кедабекского района. Полная реконструкция инфраструктуры сопровождается заменой давно устаревших линий электропередачи, опор и распределительных устройств.

В пресс-релизе пресс-службы ОАО «Азеришыг» говорится, что в рамках этих работ в селе Зехметкенд была заменена электросеть 0,4 и 10 кВ на новую с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП). Кроме того, в электросети села установлены новые металлические опоры, несущие линии 0,4 и 10 кВ. Также в населенном пункте установлены 9 комплектных трансформаторных устройств (КТМ), а абоненты оснащены новыми электронными счетчиками. В результате всех этих работ обеспечено бесперебойное и стабильное электроснабжение жителей села.

Реконструкция электросетевой инфраструктуры в Кедабекском районе не ограничивается только этим селем. В настоящее время строительно-монтажные бригады ОАО «Азеришыг» проводят полную реконструкцию электросети еще в 5 селах района – Арысу, Хархар, Алинагылар, Арыгыран и Гасымлы. В настоящее время в этих деревнях установлено в общей сложности 30 новых трансформаторных устройств. Кроме того, в каждом из сел Союдлу и Союбулаг Кедабекского района созданы новые центры электропередачи мощностью 250 кВА.

В селе Арыгыран близится к завершению реконструкция электросети. В этом поселке обновлены линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, установлены 9 современных трансформаторов и новые счетчики для абонентов.

На следующем этапе будет проведена реконструкция электросети селей Чанагчи, Каримли и Инекбоган.

В Кедабекском районе, отличающемся горным рельефом и суровыми климатическими условиями, реконструкция распределительной электросети будет продолжена поэтапно.

Следует отметить, что ОАО «Азеришыг» в соответствии с задачами, поставленными президентом Ильхамом Алиевым, в рамках программы полной реконструкции электрораспределительной сети провело модернизацию инфраструктуры по всей стране, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Реконструкция электрораспределительной сети позволяет минимизировать технические потери и повысить качество электроснабжения абонентов.