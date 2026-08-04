Америка тайно готовит Тайвань к войне с Пекином

Представители армии Соединенных Штатов Америки продолжают осуществлять обмен боевым опытом с Тайванем, повышая готовность его войск к возможным столкновениям с Китайской Народной Республикой. Согласно данным издания The Wall Street Journal, ссылающегося на заявление официального представителя Тайваня в оборонной сфере, сотрудничество в военной области между Тайванем и США идет на более глубоком уровне, чем предполагалось ранее.

Министр обороны острова Веллингтон Ку раскрыл детали о ранее засекреченном военном сотрудничестве с Вашингтоном. По его словам, Тайвань получил «огромный практический боевой опыт от США».

«Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше», — приводит слова Ку газета The Wall Street Journal.

Министр отметил, что американские военные обмениваются с тайваньскими солдатами боевым опытом и повышают готовность острова к возможному столкновению с Китаем.

При этом Ку добавил, что Тайвань не рассчитывает на прямое участие ВС США в случае начала войны с КНР.

Официальные представители американской армии воздержались от комментариев по поводу обнародованных заявлений.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отметил, что ему удалось установить взаимопонимание с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по вопросам, касающимся Тайваня и Ирана. Он также выразил необходимость со стороны Китая и Тайваня остыть в своих противостояниях.