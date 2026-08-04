Войны и голод. Мир на пороге…

Продолжающаяся война между Россией и Украиной может привести к острому дефициту зерна на мировых рынках, росту цен и голоду во многих странах Африки и Ближнего Востока. Это связано с тем, что стороны наносят удары по торговым портам, зерновым терминалам и зерновозам друг друга в Черном и Азовском морях.

Как известно, украинские силы фактически заблокировали Азовское море, являющееся основным экспортным маршрутом для российского зерна. С начала июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море более 200 российских судов. Эти суда также участвовали в перевозке зерна, выращенного на оккупированных территориях Украины. Украинские силы также ограничили экспорт российской нефти и зерна через черноморские порты. Тем временем Россия заблокировала главный украинский черноморский торговый порт Одессу, обстреливая ракетами большой дальности суда, пытавшиеся приблизиться к порту, а также нанесла удар по Одесскому зерновому терминалу. В результате экспорт украинского зерна по морю был приостановлен. Отметим, что Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров зерна. Эксперты предупреждают, что резкое сокращение экспорта зерна из этих стран неминуемо повлияет на цены на мировых рынках. В российском Министерстве транспорта заявили, что в ответ на «напряженную ситуацию в Азовском море, вызванную вражескими атаками беспилотников на морские суда», была создана оперативная группа для поиска новых маршрутов и перенаправления грузовых потоков на другие виды транспорта. «Ряд стивидорных компаний уже выразили готовность обрабатывать дополнительные объемы грузов и ускорить темпы отгрузки на своих терминалах в пределах своих операционных возможностей», — говорится в заявлении.

Как пишет бельгийское издание EUalive.net, ограничения на движение судов в Азовском море, введенные после ударов украинских беспилотников по торговым судам, перенаправили значительную часть российских зерновых грузов на глубоководные терминалы Новороссийска. Около четверти российского морского экспорта зерна ранее осуществлялось через мелководье Азовского моря. После ударов по судам и последующей приостановки движения в регионе этим летом экспортеры вынуждены были перенаправить зерно из южных районов производства автомобильным и железнодорожным транспортом в более крупные черноморские порты. Резкий рост объемов автомобильных и железнодорожных перевозок выявил узкие места во внутренней логистической сети, которая лежит в основе позиций России как ведущего мирового поставщика пшеницы. То, что начиналось как проблема морской безопасности, превратилось в проверку устойчивости цепочки поставок в момент, когда новый урожай поступает на рынок. Российские черноморские порты Новороссийск и Таман имеют пропускную способность по перевалке зерна всего 20 миллионов тонн в год. После прекращения экспорта из Азовского моря резко возрос объем грузоперевозок зерна из южных регионов России в эти порты, в результате чего терминалам пришлось ограничить прием зерна. Заторы привели к увеличению очередей, замедлению погрузки и росту затрат на переработку. Ночные запреты на судоходство в Новороссийске, введенные после появления новых угроз со стороны беспилотников, еще больше снизили операционную гибкость, уменьшив пропускную способность системы в случае задержек или внезапных изменений объема груза. Хотя зерно продолжает покидать российские порты, концентрация потоков на меньшем количестве маршрутов сделала экспортную систему более уязвимой для сбоев. Перенаправление зерна вглубь страны не обходится без затрат. Дополнительные автомобильные и железнодорожные перевозки увеличивают транспортные расходы, а российские железнодорожные операторы рассматривают возможность повышения тарифов.

Альтернативные каналы экспорта существуют, но в больших масштабах они малоэффективны. Балтийские порты считаются наиболее безопасным вариантом в долгосрочной перспективе, однако они предполагают большие расстояния и более высокие транспортные расходы. Каспийский маршрут обслуживает в основном иранский спрос и с середины июля не демонстрирует существенного увеличения объемов перевозок, да и риски там также возросли. Внутренние водные пути не могут заменить объемы, обычно перевозимые через Азовское и Черное моря. Следовательно, российская экспортная система работает с меньшей гибкостью как раз в тот момент, когда поступает новый урожай. Внутренние запасы могут увеличиться, если зерно не сможет эффективно доставляться в порты, в то время как международные покупатели сталкиваются с более высокими предложениями и более длительными сроками доставки. Черноморские терминалы РФ являются основными воротами для поставок на Ближний Восток и в Северную Африку. Турция также сильно зависит от российской пшеницы для своей мукомольной промышленности и экспорта муки; Египет и Иран входят в число крупнейших импортеров. Российский Союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что удары украинских беспилотников по российским судам и портам могут в ближайшем будущем привести к прекращению экспорта зерна через Черное море, что повысит цены и вызовет голод в Африке и на Ближнем Востоке. В организации заявили агентству Reuters, что последствия украинских атак вскоре ощутят на себе многие страны. Дефицит поставок российской пшеницы в другие страны в этом сезоне может достичь 30-35 миллионов метрических тонн, что составит около 15% от общего объема мировой торговли пшеницей. По прогнозам союза, покрыть этот дефицит за счет увеличения экспорта из других стран будет невозможно. Источник на сельскохозяйственном рынке сообщил агентству Reuters, что в результате удара украинского беспилотника был нанесен «значительный ущерб» крупному зерновому экспортному терминалу в российском порту Тамань. Крупнейший украинский сельскохозяйственный союз, ОАС, также предупреждал в последние недели, что российские удары по судам вблизи порта Одессы ограничивают украинский экспорт в ключевой период сбора урожая и могут повлиять на мировые поставки продовольствия.