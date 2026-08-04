США ввели санкции против российских военных структур.
Согласно сообщению Госдепа, ограничения были введены в отношении структур, связанных с Министерством обороны России — в рамках Закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
В санкционный список вошли:
▪️ Сухопутные войска России;
▪️ Главное ракетно-артиллерийское управление;
▪️ 1061-й центр материально-технического обеспечения (ЦМТО);
▪️ Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России;
▪️ компания International Invest Company.
Под санкции также попали граждане России: Александр Приходько, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик и Сергей Цибарев.
Санкции предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на закупку или заключение контрактов на поставку любых товаров, технологий или услуг с указанными лицами и организациями.
Согласно документу, санкции вступили в силу 24 июля 2026 года.
Кроме того, в санкционный список попали граждане Китая, Малайзии, Ирана, Сирии.