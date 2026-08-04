Учения МЧС в метро

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и ЗАО «Бакинский метрополитен» провели тактико-специальные учения на станциях метро «8 Ноября» и «Мемар Аджеми».

Темой учений стала «Организация совместных действий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций в Бакинском метрополитене».

Сначала на горячую линию МЧС «112» «поступила информация» об условном «пожаре», возникшем в результате короткого замыкания на 2-м путевом перегоне между станциями метро «8 Ноября» и «Мемар Аджеми», и на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Государственной службы пожарного надзора министерства.

В связи с условным происшествием сотрудниками метрополитена первоначально были осуществлены работы по закрытию станций, включению рабочего освещения в тоннеле, открытию проходных дверей и «первичному вмешательству в тушение пожара».

Мобильными пожарно-спасательными группами МЧС с использованием средств индивидуальной защиты были оперативно проведены разведка и оценка оперативной обстановки, условный пожар был «потушен» в кратчайшие сроки, а «пострадавшие» с применением спасательных средств и с оказанием им первой помощи были эвакуированы.

После успешно прошедших учений состоялось обсуждение результатов, между сотрудниками МЧС и метрополитена произошел обмен мнениями по вопросам предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, проведения в это время спасательных работ, оказания первой помощи пострадавшим и соблюдения правил безопасности при эвакуации.

Всего к учениям от МЧС было привлечено 7 единиц техники и 43 человека личного состава.