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Разделяют бакинское метро
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Разделяют бакинское метро

Разделяют бакинское метро

обновлено 14:36
14:36 2782

Проезд в автобусах, которые с 15 августа будут курсировать между станциями метро «Низами» и «28 Мая», будет платным. Об этом заявил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, интервал между автобусами составит менее 5 минут: «Между этими станциями будут курсировать 6 экспресс-автобусов».

Напомним, в конце следующей недели начнется основной этап строительства в рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий метро. В этот период поезда, движущиеся в направлении станции «Дарнагюль», будут следовать до станции «Низами» и обратно.

*** 12:18 

Основной этап строительства в рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий Бакинского метрополитена начнется 15 августа. Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Информация о целях проекта, предстоящих работах, регулировании движения общественного транспорта в период строительства, а также преимуществах разделения линий для пассажиров представлена в видеопрезентации.

Строительные работы займут 10-11 месяцев. В этот период поезда, движущиеся в направлении станции «Дарнагюль», будут следовать до «Низами» и обратно.

«Проект разделения линий - это не выбор, а стратегическая необходимость для будущего развития Бакинского метрополитена», - сказано в сообщении.

Уже известно, что после разделения линий составы со станции «Ази Асланов» будут курсировать только в направлении станции «Ичеришехер», а, сев на станции «Дарнагюль», можно будет без пересадок доехать до станции «Хатаи». Все это к тому же позволит сократить интервалы между составами и разгрузить платформы на станции метро «28 Мая», ведь пассажиры, пользующиеся веткой «Ази Асланов» — «Ичеришехер», больше не смогут сойти на «28 Мая». Для них будет отведена станция «Джафар Джаббарлы». Если пассажиру нужно будет изменить маршрут, то он сможет просто перейти между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы», чтобы пересесть на другую ветку.

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