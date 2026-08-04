Разделяют бакинское метро

Проезд в автобусах, которые с 15 августа будут курсировать между станциями метро «Низами» и «28 Мая», будет платным. Об этом заявил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, интервал между автобусами составит менее 5 минут: «Между этими станциями будут курсировать 6 экспресс-автобусов».

Напомним, в конце следующей недели начнется основной этап строительства в рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий метро. В этот период поезда, движущиеся в направлении станции «Дарнагюль», будут следовать до станции «Низами» и обратно.