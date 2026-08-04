Разделяют бакинское метро

Проезд в автобусах, которые с 15 августа будут курсировать между станциями метро «Низами» и «28 Мая», будет платным. Об этом заявил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, интервал между автобусами составит менее 5 минут: «Между этими станциями будут курсировать 6 экспресс-автобусов».
Напомним, в конце следующей недели начнется основной этап строительства в рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий метро. В этот период поезда, движущиеся в направлении станции «Дарнагюль», будут следовать до станции «Низами» и обратно.
*** 12:18
Основной этап строительства в рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий Бакинского метрополитена начнется 15 августа. Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
Информация о целях проекта, предстоящих работах, регулировании движения общественного транспорта в период строительства, а также преимуществах разделения линий для пассажиров представлена в видеопрезентации.
Строительные работы займут 10-11 месяцев. В этот период поезда, движущиеся в направлении станции «Дарнагюль», будут следовать до «Низами» и обратно.
«Проект разделения линий - это не выбор, а стратегическая необходимость для будущего развития Бакинского метрополитена», - сказано в сообщении.
Уже известно, что после разделения линий составы со станции «Ази Асланов» будут курсировать только в направлении станции «Ичеришехер», а, сев на станции «Дарнагюль», можно будет без пересадок доехать до станции «Хатаи». Все это к тому же позволит сократить интервалы между составами и разгрузить платформы на станции метро «28 Мая», ведь пассажиры, пользующиеся веткой «Ази Асланов» — «Ичеришехер», больше не смогут сойти на «28 Мая». Для них будет отведена станция «Джафар Джаббарлы». Если пассажиру нужно будет изменить маршрут, то он сможет просто перейти между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы», чтобы пересесть на другую ветку.