Казахстанцев призвали не заказывать товары на Wildberries

Жителям Казахстана лучше заказывать товары в местных маркетплейсах, а не в российском Wildberries, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

«Как мы говорим, экономический патриотизм. У нас сегодня очень высокая доля наших отечественных маркетплейсов, поэтому, конечно, надо стараться заказывать у себя. И ту продукцию, которую гарантированно вам доставят», — сказал Шаккалиев.

Министр призвал казахстанских продавцов при выборе маркетплейсов учитывать «те риски, которые могут возникнуть с поставкой товара и хранением».

По данным Ассоциации предпринимателей электронной торговли Казахстана, от атак на логистические центры Wildberries пострадали около 200 из 300 участников объединения. Общий ущерб составил порядка 1,6 млрд тенге. Шаккалиев назвал эту оценку «условной». «Ни у нас, ни, я думаю, даже у самой площадки Wildberries нет окончательных цифр, потому что ситуация, вы видите, развивается каждый день, изменения происходят», — пояснил министр.

Шаккалиев отметил, что Wildberries не обращался к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей в стране. Он напомнил, что маркетплейс еще до атак на российские склады начал строить в республике два логистических центра — в Астане и Алматы. Их общая площадь должна составить более 260 тыс. кв. м. Строительство планируется завершить в первом квартале 2027 года.

Вооруженные силы Украины начали бить по инфраструктуре Wildberries с 18 июля. Всего под удар попали как минимум 20 складов. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тыс. кв. метров, который полностью сгорел.