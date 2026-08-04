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Казахстанцев призвали не заказывать товары на Wildberries

обновлено 17:31
17:31 2839

Жителям Казахстана лучше заказывать товары в местных маркетплейсах, а не в российском Wildberries, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

«Как мы говорим, экономический патриотизм. У нас сегодня очень высокая доля наших отечественных маркетплейсов, поэтому, конечно, надо стараться заказывать у себя. И ту продукцию, которую гарантированно вам доставят», — сказал Шаккалиев.

Министр призвал казахстанских продавцов при выборе маркетплейсов учитывать «те риски, которые могут возникнуть с поставкой товара и хранением».

По данным Ассоциации предпринимателей электронной торговли Казахстана, от атак на логистические центры Wildberries пострадали около 200 из 300 участников объединения. Общий ущерб составил порядка 1,6 млрд тенге. Шаккалиев назвал эту оценку «условной». «Ни у нас, ни, я думаю, даже у самой площадки Wildberries нет окончательных цифр, потому что ситуация, вы видите, развивается каждый день, изменения происходят», — пояснил министр.

Шаккалиев отметил, что Wildberries не обращался к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей в стране. Он напомнил, что маркетплейс еще до атак на российские склады начал строить в республике два логистических центра — в Астане и Алматы. Их общая площадь должна составить более 260 тыс. кв. м. Строительство планируется завершить в первом квартале 2027 года.

Вооруженные силы Украины начали бить по инфраструктуре Wildberries с 18 июля. Всего под удар попали как минимум 20 складов. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тыс. кв. метров, который полностью сгорел.

* * * 13:18

Wildberries продолжает строительство крупных логистических комплексов в Алматы и Астане общей площадью более 260 тыс. квадратных метров. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

По его словам, в Алматы строится складской комплекс площадью около 160 тыс. квадратных метров, в Астане - порядка 100 тыс. квадратных метров. Ввод объектов в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2027 года.

В настоящее время Wildberries арендует в Казахстане около 46 тыс. квадратных метров складских помещений.

Министр уточнил, что официальных обращений по поводу строительства дополнительных складов от компании в ведомство не поступало.

С 18 июля 2026 года склады и логистические центры Wildberries подвергаются серии ударов беспилотниками. По данным российских властей и сообщений компании, атаки затронули объекты в Московской, Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Самарской, Пензенской, Тверской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае. На ряде складов возникли крупные пожары, были повреждены здания и уничтожены большие объемы товаров, что привело к перебоям в работе логистической сети и необходимости перенаправлять поставки через другие распределительные центры.

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