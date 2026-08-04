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Разделяют бакинское метро

Сотрудникам Аппарата омбудсмена вручены медали

13:30 376

Состоялась церемония вручения медалей и удостоверений сотрудникам Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, награжденным медалью «За отличие на государственной службе» по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 июня 2026 года.

Выступая на мероприятии, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что внимание и забота о госслужащих со стороны главы государства, а также меры по их социальной защите, поддержке профессиональной деятельности и повышению благосостояния помогают развивать институт госслужбы и укреплять связь между государством и гражданами.

Она подчеркнула, что вручение высоких наград — это признание профессионализма, ответственного подхода к работе и верности государственному долгу, а также знак доверия.

Сабина Алиева выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание к госслужащим.

В завершение омбудсмен вручила сотрудникам медали и удостоверения, поздравила их и пожелала успехов в дальнейшей работе.

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