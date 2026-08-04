Украина воюет с Россией и роботами

Украинская армия расширяет применение боевых роботов, которые активно используются для сбрасывания мин, доставки припасов на передовую и эвакуации с нее раненых. Но в этом году Украина также поставила перед собой цель изготовить не менее 50 тысяч аппаратов для использования в боях против российских войск, пишет Bloomberg.

Парк боевых роботов быстро растет, они оснащаются самыми разными видами вооружений, от винтовок и пулеметов до гранатометов и огнеметов, отмечает издание. В середине июля было задействовано два типа дронов в операции в Николаевской области на юге Украины. Морской дрон доставил на берег оккупированной Кинбурнской косы дистанционно управляемого наземного робота Wolly 7.62, вооруженного пулеметом с боекомплектом. Своим огнем он вынудил российские войска отступить с части побережья, после чего самоуничтожился.

Президент Владимир Зеленский в апреле рассказал, что в прошлом году ВСУ «впервые в истории этой войны» захватили вражескую позицию и взяли в плен несколько солдат «исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами». Как сообщил затем Politico руководивший той операцией Николай Зинкевич, командир первого в Украине подразделения НРК, цель на 2026 год состоит в том, чтобы «заменить до 30% личного состава в самых сложных районах фронта с помощью технологий».