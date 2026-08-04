Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что во время предыдущей администрации США посольство этой страны было одним из главных источников «искусственного разжигания ненависти» и « распространения лжи » в Грузии.

«Во время предыдущей администрации посольство США было одним из главных органов, которые искусственно пытались посеять ненависть в Грузии и распространять ложь. Поэтому заявление посольства мне непонятно, хотя это и входит в их обязанности», — заявил Кобахидзе журналистам.

По словам премьер-министра, возобновление грузино-американских отношений стало возможным после смены администрации в Вашингтоне. Он подчеркнул, что грузинские власти готовы в полной мере восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами и ожидают соответствующих шагов.

Причиной комментария стало заявление посольства США, которое, как сообщают грузинские СМИ, опровергло выдвинутые против дипломатической миссии обвинения и подчеркнуло свою приверженность развитию партнерских отношений между двумя странами.