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Разделяют бакинское метро

Премьер Грузии критикует посольство США

13:38 575

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что во время предыдущей администрации США посольство этой страны было одним из главных источников «искусственного разжигания ненависти» и «распространения лжи» в Грузии. 

«Во время предыдущей администрации посольство США было одним из главных органов, которые искусственно пытались посеять ненависть в Грузии и распространять ложь. Поэтому заявление посольства мне непонятно, хотя это и входит в их обязанности», — заявил Кобахидзе журналистам.

По словам премьер-министра, возобновление грузино-американских отношений стало возможным после смены администрации в Вашингтоне. Он подчеркнул, что грузинские власти готовы в полной мере восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами и ожидают соответствующих шагов.

Причиной комментария стало заявление посольства США, которое, как сообщают грузинские СМИ, опровергло выдвинутые против дипломатической миссии обвинения и подчеркнуло свою приверженность развитию партнерских отношений между двумя странами.

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