Армения отрицает

После того как десятки тысяч мигрантов штурмовали Сеуту (испанский анклав на севере Африки) морским путем из Марокко, страны Европейского союза 4 августа проводят экстренное совещание для обсуждения нового миграционного кризиса. Согласно сообщениям итальянских СМИ, на совещании обсудят план премьер-министра Италии Джорджи Мелони по размещению мигрантов в специальных лагерях за пределами Евросоюза до принятия решения. Армения входит в число стран, выбранных для создания таких лагерей.

Большинство предлагаемых центров будут расположены в Африке. Однако, как сообщает газета, в предварительный список потенциальных стран-хозяев также входят Армения, Узбекистан и Черногория, наряду с Руандой, Ганой, Сенегалом, Тунисом, Ливией, Мавританией, Египтом, Угандой и Эфиопией.

Источники в итальянском правительстве подчеркнули, что список предварительный. Нет подтверждения того, что какая-либо из стран согласилась разместить такие центры, и Евросоюз еще не объявил о своем официальном решении.

Напомним, после массового притока мигрантов из Марокко в Испанию 22 страны ЕС обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять меры по усилению борьбы с нелегальной миграцией. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, чтобы предотвратить проникновение мигрантов на свою территорию.

Сама Италия также страдает от массового притока мигрантов. Премьер-министр Мелони ужесточила борьбу с нелегальной миграцией, ее правительство ранее достигло соглашения с Албанией о финансировании создания специального лагеря для содержания мигрантов. Этот лагерь еще не готов, его содержание должно обходиться итальянскому бюджету в 120 миллионов евро в год. Предполагалось, что он сможет вместить до 36 тысяч мигрантов в год. Целью было введение ускоренных пограничных процедур для обработки заявлений о предоставлении убежища, но с апреля прошлого года он функционирует как центр содержания под стражей для репатриации. С тех пор через него прошли несколько сотен мигрантов, репатриация также ограничена.

Идея распространения в Европе «албанской модели», с созданием новых центров репатриации нелегальных мигрантов в безопасные третьи страны, финансируемых за счет средств ЕС, была выдвинута еще в конце июня премьер-министром Италии. Однако эта модель таит в себе подводные камни и, как сообщила вчера газета Repubblica, потерпела неудачу в таких странах, как Руанда и Албания. Кризис в Сеуте ускорил этот процесс.