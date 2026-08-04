Нефть Киркука и амбиции Анкары. На горизонте – Басра

Получение Турецкой нефтяной компанией (TPAO) 15‑процентной доли в нефти иракского Киркука по договору, подписанному 29 июля, эксперты расценивают как стратегический шаг с геополитическими, геоэкономическими и дипломатическими последствиями. Впервые Турция становится не только страной‑покупателем или транзитером иракской нефти, но и прямым партнером в производственной цепочке.

Энергетическая память Ближнего Востока

Уже около века Киркук считается одним из важнейших нефтяных регионов мира. После свержения Саддама Хусейна местная нефть долгие годы эксплуатировалась Ираном по низким ценам. Однако в 2024 году бывший премьер‑министр Ирака Мухаммед Шиа аль‑Судани подписал соглашение с британским энергетическим гигантом BP о возобновлении эксплуатации месторождений Киркука, исключив тем самым Тегеран из процесса. В новой структуре партнерства BP владеет 43 процентами, ConocoPhillips — 42, TPAO — 15 процентов.

В интервью haqqin.az глава Союза экономистов‑журналистов Турции Тургай Тюркер отметил, что 15‑процентная доля может показаться скромной, но в энергетике стратегическая ценность не всегда измеряется процентами. По его мнению, Анкара теперь задействована не только в транспортировке, но и в производстве нефти. Это принесет политические и экономические выгоды, превышающие сам объем инвестиций.

Путь глобализации TPAO, начавшийся с SOCAR

Тюркер подчеркнул, что участие TPAO в Киркуке — не первая инвестиция компании. Турецкая компания давно сотрудничает с SOCAR в Азербайджане в проектах «Азери‑Чираг‑Гюнешли» и «Шахдениз».

«TPAO также продолжает добычу нефти на месторождении «Байтуган» в России. Кроме того, ведутся разведочные работы в Сомали. В Болгарии компания имеет совместную лицензию на разведку месторождения «Хан Тервел» в Черном море», — напомнил Тюркер.

По его словам, именно сотрудничество с SOCAR стало первым серьезным шагом TPAO на пути превращения в глобальную компанию. Партнерство с такими гигантами, как BP и ConocoPhillips, в Киркуке символизирует новый этап.