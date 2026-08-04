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Разделяют бакинское метро

Нефть Киркука и амбиции Анкары. На горизонте – Басра

Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
13:42 933

Получение Турецкой нефтяной компанией (TPAO) 15‑процентной доли в нефти иракского Киркука по договору, подписанному 29 июля, эксперты расценивают как стратегический шаг с геополитическими, геоэкономическими и дипломатическими последствиями. Впервые Турция становится не только страной‑покупателем или транзитером иракской нефти, но и прямым партнером в производственной цепочке.

Впервые Турция становится не только страной‑покупателем или транзитером иракской нефти, но и прямым партнером в производственной цепочке

Энергетическая память Ближнего Востока

Уже около века Киркук считается одним из важнейших нефтяных регионов мира. После свержения Саддама Хусейна местная нефть долгие годы эксплуатировалась Ираном по низким ценам. Однако в 2024 году бывший премьер‑министр Ирака Мухаммед Шиа аль‑Судани подписал соглашение с британским энергетическим гигантом BP о возобновлении эксплуатации месторождений Киркука, исключив тем самым Тегеран из процесса. В новой структуре партнерства BP владеет 43 процентами, ConocoPhillips — 42, TPAO — 15 процентов.

В интервью haqqin.az глава Союза экономистов‑журналистов Турции Тургай Тюркер отметил, что 15‑процентная доля может показаться скромной, но в энергетике стратегическая ценность не всегда измеряется процентами. По его мнению, Анкара теперь задействована не только в транспортировке, но и в производстве нефти. Это принесет политические и экономические выгоды, превышающие сам объем инвестиций.

Путь глобализации TPAO, начавшийся с SOCAR

Тюркер подчеркнул, что участие TPAO в Киркуке — не первая инвестиция компании. Турецкая компания давно сотрудничает с SOCAR в Азербайджане в проектах «Азери‑Чираг‑Гюнешли» и «Шахдениз».

«TPAO также продолжает добычу нефти на месторождении «Байтуган» в России. Кроме того, ведутся разведочные работы в Сомали. В Болгарии компания имеет совместную лицензию на разведку месторождения «Хан Тервел» в Черном море», — напомнил Тюркер.

По его словам, именно сотрудничество с SOCAR стало первым серьезным шагом TPAO на пути превращения в глобальную компанию. Партнерство с такими гигантами, как BP и ConocoPhillips, в Киркуке символизирует новый этап.

Глава Союза экономистов‑журналистов Турции Тургай Тюркер считает, что Анкара получит политические и экономические выгоды, превышающие сам объем инвестиций

Но главное — нефть Басры

Большая часть иракской нефти добывается на юге, на месторождениях Басры. После угрозы перекрытия Ормузского пролива Ирак ищет альтернативные маршруты доставки нефти Басры в Европу через Средиземное море. Экономисты считают, что в следующем десятилетии основная конкуренция будет связана с тем, какими путями нефть Басры попадет к средиземноморским терминалам. Рассматриваются три варианта: проект Басра – Киркук – Джейхан, предложенный министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром; Басра – Хадиса – Банияс; а также система с использованием обоих маршрутов для многократного экспорта.

По словам Тюркера, заявление премьер‑министра Ирака Али Заиди на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о готовности поставлять в страну миллион баррелей нефти в день имеет большое значение. Экономист считает, что подключение действующего трубопровода Киркук – Джейхан к Басре выгоднее для Багдада, но требует подписания нового долгосрочного договора между Турцией и Ираком.

«После американской оккупации Ирака и гражданской войны в Сирии линия из Ирака в сирийский порт Банияс практически разрушена. Для ее восстановления нужны огромные средства. Поэтому Турция сейчас находится в более выгодном положении благодаря работающему трубопроводу Киркук – Джейхан», — отметил Тюркер.

Проект «Путь развития», которому Анкара придает особое значение и который должен соединить Персидский залив с Европой через Турцию, нельзя рассматривать лишь как транспортный маршрут

Проект «Путь развития» и энергетические коридоры

Экономист подчеркнул, что проект «Путь развития», которому Анкара придает особое значение и который должен соединить Персидский залив с Европой через Турцию, нельзя рассматривать лишь как транспортный маршрут. По его мнению, нефтепроводы из Басры в Турцию, железные дороги и логистические центры — части единого геоэкономического видения.

«Истинная стратегическая ценность возникает тогда, когда энергетические и торговые коридоры планируются вместе. Кризис в Ормузе показал, что порт Джейхан может стать не только экспортным терминалом, но и центром торговли, переработки и хранения», — отметил эксперт.

Специалисты считают, что в XXI веке энергетическое богатство определяется не только запасами недр, но и тем, кто производит энергию, через какие коридоры она транспортируется и как финансируется. В этом контексте 15‑процентная доля в Киркуке — не просто нефтяная инвестиция, а важное звено в энергетической стратегии Анкары.

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