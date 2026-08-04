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Разделяют бакинское метро

Утверждены изменения в Таможенный кодекс

14:12 729

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно новому закону, сертификат соответствия, декларация соответствия и признанные документы о соответствии иностранного происхождения, составленные на основании Закона «О техническом регулировании» в отношении импортируемых товаров, по которым приняты технические регламенты и ссылочные стандарты, должны быть представлены таможенным органам и проверены при таможенном оформлении.

Эти требования будут распространяться на импортируемые товары только по истечении 2 лет после одновременного вступления в силу соответствующих технических регламентов и ссылочных стандартов.

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