Утверждены изменения в Таможенный кодекс

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно новому закону, сертификат соответствия, декларация соответствия и признанные документы о соответствии иностранного происхождения, составленные на основании Закона «О техническом регулировании» в отношении импортируемых товаров, по которым приняты технические регламенты и ссылочные стандарты, должны быть представлены таможенным органам и проверены при таможенном оформлении.

Эти требования будут распространяться на импортируемые товары только по истечении 2 лет после одновременного вступления в силу соответствующих технических регламентов и ссылочных стандартов.