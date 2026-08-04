Гасанову и Нахтари дали большие сроки, а Гулиева отпустили

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Кямала Гасанова, Эльнура Нахтари и Алекпера Гулиева, обвиняемых в завладении деньгами предпринимателей путем обмана под предлогом вывоза сельскохозяйственной продукции в Россию.

Как сообщает haqqin.az, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Фахри Мамедова. Решением суда Кямал Гасанов приговорен к 11 годам, Эльнур Нахтари — к 8 годам и 8 месяцам, а Алекпер Гулиев — к 5 годам лишения свободы. Назначенное Алекперу Гулиеву наказание признано условным, и он был освобожден из-под стражи в зале суда.

По уголовному делу потерпевшими признаны три предпринимателя. Причиненный им ущерб составляет около 3 миллионов манатов.

Обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 213.1 (уклонение от уплаты налогов, взносов по страхованию от безработицы, обязательного медицинского страхования или обязательного государственного социального страхования в значительных размерах) Уголовного кодекса.