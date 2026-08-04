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В Азербайджане упрощается таможенное оформление оружия и боеприпасов

14:18 780

В Азербайджане будут определены правила проведения таможенного контроля и таможенного аудита, а также разработаны упрощенные правила таможенного оформления оружия и боеприпасов. Это отражено в указе президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно указу, Кабинет Министров должен в течение семи месяцев подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о правилах осуществления форм таможенного контроля и проведения таможенного аудита.

В течение указанного срока Кабинет Министров также должен разработать и представить президенту Азербайджанской Республики упрощенные правила таможенного оформления боевого оружия и боеприпасов, товаров, приобретаемых для нужд обороны и национальной безопасности, живых животных, скоропортящихся товаров, радиоактивных веществ, материалов, предназначенных для целей СМИ — аудиовизуальных, печатных и онлайн-медиа, а также информационных агентств, грузов, направляемых в адрес органов законодательной, исполнительной и судебной власти Азербайджанской Республики, Центрального банка Азербайджанской Республики, и других товаров аналогичного характера.

Кроме того, должны быть подготовлены льготные и упрощенные правила таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств, необходимых в условиях пандемий, инфекционных заболеваний, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и чрезвычайной обстановки социального характера.

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