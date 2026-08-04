В Азербайджане упрощается таможенное оформление оружия и боеприпасов

В Азербайджане будут определены правила проведения таможенного контроля и таможенного аудита, а также разработаны упрощенные правила таможенного оформления оружия и боеприпасов. Это отражено в указе президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно указу, Кабинет Министров должен в течение семи месяцев подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о правилах осуществления форм таможенного контроля и проведения таможенного аудита.