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Разделяют бакинское метро

Четыре года колонии Гусейну Гасанову

14:28 962

Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Гусейну Гасанову — ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы по делу о легализации денежных средств.

Помимо тюремного заключения, Гасанов обязан выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей и в течение двух лет не сможет размещать контент в интернете.

Также у него конфискованы апартаменты в «Москва-Сити», стоимость которых оценивается в 46 миллионов рублей. Следствие считает, что, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

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