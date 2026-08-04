Четыре года колонии Гусейну Гасанову

Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Гусейну Гасанову — ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы по делу о легализации денежных средств.

Помимо тюремного заключения, Гасанов обязан выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей и в течение двух лет не сможет размещать контент в интернете.

Также у него конфискованы апартаменты в «Москва-Сити», стоимость которых оценивается в 46 миллионов рублей. Следствие считает, что, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.