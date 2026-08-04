Число погибших при атаке дрона в Геленджике возросло

Число погибших детей в результате удара украинского беспилотника по пляжу в Геленджике увеличилось до четырех. Об этом стало известно со слов российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — сказала она журналистам на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», который проходит в Московской области. Ее заявление приводит госагентство ТАСС.

Власти и оперштаб Краснодарского края в понедельник сообщали о семи погибших, в том числе троих детях.

Ударный беспилотник ВСУ взорвался на пляже у села Архипо-Осиповка под Геленджиком в понедельник утром. Пострадали, по уточненным данным, 58 человек.