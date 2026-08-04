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Разделяют бакинское метро

Иран грозит Америке «крупными проблемами»

14:43 521

Соединенные Штаты ждут «крупные проблемы», если американские военные не снимут блокаду с иранских портов, написал в соцсети Х военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

«Если блокада продолжится, американские корабли и войска столкнутся с серьезными рисками, с потерями. США нужно изменить свое поведение, иного мы не потерпим», - заявил он.

По словам военного советника, Тегеран никогда не позволит открыть «второй коридор» для судоходства в Ормузском проливе, не согласованный с ним.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что американские ВМС с момента возобновления блокады перехватили 44 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в ее порт или выходили из него.

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