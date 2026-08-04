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Разделяют бакинское метро
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Разделяют бакинское метро

В Иране что-то взорвалось

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14:51 603

В промышленном городе Шамсабад иранской провинции Тегеран произошел мощный взрыв. В сети появились кадры с места происшествия, на них виден густой столб дыма, поднимающийся над алюминиевым заводом.

Местные оппозиционные источники утверждают, что предприятие якобы занималось производством беспилотников. Кроме того, очевидцы сообщают, что непосредственно перед взрывом слышали характерный звук пролетающей ракеты.

Пока официальные лица Ирана не комментировали причины инцидента и не подтвердили информацию о характере производства на пострадавшем объекте.

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