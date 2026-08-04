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Разделяют бакинское метро

Половину «Томагавков» на Иран

14:53 673

США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM за время войны с Ираном, пишет Reuters.

По данным источников, американские военные также использовали чуть менее половины мирового запаса крылатых ракет Tomahawk, что вызвало обеспокоенность по поводу готовности США к возможным новым конфликтам.

Источники отмечают, что сокращение запасов высокоточного оружия может ограничить возможности Вашингтона по сдерживанию таких потенциальных противников, как Россия и Китай. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США располагают «гораздо большим количеством боеприпасов, чем любая другая страна», а американский ВПК наращивает производство рекордными темпами.

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