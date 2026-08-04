«Эмоциональные качели». Куда повернет война на Ближнем Востоке?

Противоречия между Тегераном и Вашингтоном слишком большие, обе стороны настаивают на своем. Иранцы не прекращают атаки на суда в Ормузском проливе, что вызвало недавнюю почти двухнедельную серию ночных ударов США по целям на юге ИРИ. И подобные не очень масштабные и короткие по времени столкновения мы увидим еще не раз.

Война США с Ираном по факту до сих пор не окончена. Что же касается Израиля, то у него и так десятилетиями шла необъявленная война с исламской республикой, которая только в последнее время переросла в открытый конфликт.

С 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке бушует большой военный конфликт, конца и края которому до сих пор не видно. Конфликт, начавшийся как очень кровавая, но все же локальная эскалация между ХАМАС и Израилем, охватил весь регион, втянув в противостояние с Ираном и его «Осью сопротивления» сверхдержаву – Соединенные Штаты Америки.

Продолжается также игра на нервах, особенно со стороны Дональда Трампа. На днях валом покатилась информация от разных американских СМИ о том, что Штаты якобы готовят сухопутную атаку на Иран и собираются нанести удары по энергетической инфраструктуре. Однако, в последний момент Трамп ее отменил, сославшись на то, что страны региона попросили его не наносить удар. Судя по всему, настаивали на деэскалации Катар, Пакистан и Саудовская Аравия. Интересы последней Вашингтон особенно вынужден учитывать.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Эр-Рияд призвал президента США дать еще один шанс дипломатии. Однако можно предположить, что его разговор с Дональдом Трампом был экстренным и совершенным с целью предотвратить удары по энергетической инфраструктуре в Иране из-за опасений ответных атак на аналогичные объекты в странах Персидского залива.

Конечно, это уже не первый раз, когда Трамп отменяет или откладывает какое-то решение в последний момент. Он также заявил, что с Ираном идут переговоры, но в Тегеране это, разумеется, отрицают. То есть, стороны априори не способны прийти к действительно долгосрочному мирному решению.

Главным приоритетом для Штатов сейчас является полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива, за проход через который иранцы плату взимать не смогут. Однако, Тегеран не может отказаться от контроля над проливом, поскольку это, по его мнению, может быть расценено как проявление слабости, серьезная уступка врагу, чего КСИР, конечно, не хочет, особенно после стольких громких заявлений.

Второй приоритет – ядерная программа ИРИ. Собственно, при нынешней конфигурации власти, сосредоточенной в руках КСИР, дипломатическое решение тут невозможно. Американцы не могут отступить без открытия пролива и демонтажа ядерной программы Ирана.

И что же в итоге? «Эмоциональные качели» и конфликт на Ближнем Востоке продолжатся. Ждать возобновления большой войны с Ираном, а это неизбежно, раньше ноябрьских выборов в Конгресс не стоит. Дональд Трамп явно не очень хочет возобновлять полномасштабный конфликт сейчас, учитывая непопулярность этой войны в американском обществе. Значит, будем и дальше наблюдать за постоянно качающимся маятником, мол, «сделка вот-вот состоится». Утомительно? Да. Сознательно ли это делается Трампом? Возможно.

Напряжение возрастет после выборов в Конгресс. Тогда и нужно будет внимательно наблюдать за происходящим, ведь рано или поздно будет достигнута определенная точка кипения и произойдет взрыв. Когда конкретно это случится, никто не знает. Но то, что, кроме военной опции, тут нет иных вариантов – факт. Значит, к сожалению, Ближний Восток ожидают еще много трудных лет.