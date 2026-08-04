Россия запустила рекордное число ракет по Украине

Россия в июле выпустила по Украине 381 ракету, или чуть более 12 ракет в день. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, свидетельствуют проанализированные американским телеканалом ABC данные Воздушных сил ВСУ. Это произошло на фоне снижения эффективности украинской противовоздушной обороны , свидетельствует анализ ABC.

До июля суммарное количество ракет, запущенных российскими военными по Украине за месяц, не превышало 300. До этого лишь дважды — в октябре прошлого года и феврале этого — Россия запускала по Украине более 250 ракет.

Ракеты стали играть более заметную роль в российских комбинированных ударах, которые наносятся с большим числом беспилотников, следует из анализа ABC.

Из запущенных в июле ракет не менее 126 были баллистическими. Только 28% баллистических ракет, по данным Воздушных сил ВСУ, в июле были сбиты, подавлены средствами РЭБ или не достигли целей. По ракетам всех типов эффективность противодействия ПВО выше — около 58%.

Главным средством Украины против баллистических ракет остаются американские комплексы Patriot, однако Киев испытывает нехватку перехватчиков. После удара 31 июля Владимир Зеленский заявил, что удалось сбить только одну баллистическую ракету, «просто потому, что для систем Patriot нет перехватчиков».

На фоне роста интенсивности российских ракетных ударов растет и число жертв среди мирного населения. По данным мониторинговой миссии ООН в Украине, в июне погибло самое большое число мирных жителей с начала войны — по меньшей мере 293 человека. Еще 1990 получили ранения.