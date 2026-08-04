ВСУ уничтожили два моста

Вооруженные силы Украины заявили об уничтожении двух мостов — в России и на аннексированной ею части Запорожской области Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в телеграм-канале.

В частности, речь идет об автомобильном мосте через реку Сейм в районе села Званное Курской области России и железнодорожном мосте через реку Молочную в Запорожской области Украины.

По данным украинской стороны, оба объекта использовались российскими войсками для военной логистики и переброски сил и средств.

Кроме того, ВСУ заявили о поражении временного пункта дислокации подразделения ФСБ РФ в поселке Счастливцево на аннексированной Россией части Херсонской области.

В Генштабе также сообщили, что в Крыму были поражены пункт связи и электропитания ретранслятора ударных беспилотников типа «Герань/Гербера» в Оленовке, а также башня со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке.

Помимо этого, по данным украинской стороны, в Бахмуте Донецкой области поражены пункт управления российских войск и узел связи.