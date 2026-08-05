Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом...

Конфликт в Персидском заливе стал водоразделом для палестинского общества, разделив его на сторонников Ирана и тех, кто ориентируется на арабские монархии Залива. Парадокс ситуации в том, что обе стороны — и Тегеран, и богатые шейхи — позиционируют себя в качестве главных покровителей палестинцев, хотя цели и методы их поддержки кардинально различаются.

Иран: ставка на «Ось сопротивления» По данным Госдепартамента США, Тегеран ежегодно выделяет палестинским радикальным фракциям около 100 млн долларов. Из них порядка 70 млн получает ХАМАС, 30 млн — «Исламский джихад». Эти средства идут на закупку и производство ракет, содержание боевых крыльев (например, «Изз ад-Дин аль-Кассам»), строительство туннелей и военную подготовку. Иран не инвестирует в гражданскую инфраструктуру или гуманитарные нужды населения, предпочитая укреплять «Ось сопротивления» для противостояния Израилю. По мнению экспертов, это делает палестинский вопрос заложником регионального противостояния Тегерана с его противниками. Арабские страны: гуманитарный и экономический вектор В отличие от Ирана, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар делают упор на гуманитарную помощь и долгосрочное развитие. Если в 2018 году их совокупная поддержка составляла 430 млн долларов, то на фоне кризиса 2023–2025 годов объемы помощи резко возросли. Общие обязательства этих стран, включая программы восстановления, превысили 10 млрд долларов. Так, например, Катар выделил 300–360 млн долларов на топливо, выплаты госслужащим и экстренную медицину. С началом боевых действий Доха переориентировала ресурсы на логистику, а в 2025 году направила 20 млн долларов на поддержку беженцев и 16 млн — на закупку палаток и медикаментов через фонд Qatar Charity, организовав гуманитарный коридор через Египет и Иорданию. ОАЭ с 2023 по лето 2026 года направили палестинцам 3,89 млрд долларов (включая 1,5 млрд инвестиций). На эти средства были построены полевой и плавучий госпитали, опреснительные установки, также доставлено более 126 тысяч тонн грузов. Кроме того, 100 млн долларов выделено на обучение сил безопасности.

Мнение эксперта С кем же на самом деле палестинцы? Этот вопрос haqqin.az задал палестинскому политологу, профессору международных отношений из Рамаллы Тамаре Хаддад. «Палестинское общество не является монолитным политическим блоком, — отмечает Хаддад. — Оно разделено: одни поддерживают арабские государства Залива, другие — Иран». По словам эксперта, вопрос о том, кто оказывает «подлинную» поддержку, не имеет простого ответа. Иран использует финансовые и военные рычаги, чтобы закрепить за собой роль лидера «Оси сопротивления» и не дать «палестинской теме» исчезнуть с повестки. Однако такая стратегия превращает палестинское дело в инструмент региональной политики Тегерана. В то же время арабские страны и международное сообщество во главе с США делают ставку на гуманитарную стабильность и институциональное развитие, что создает сложный узел, в котором переплетаются интересы безопасности, геополитики и элементарного выживания населения. Хаддад отмечает, что ключевую роль в деэскалации, обмене пленными и логистике помощи играют Египет и Катар, тогда как другие страны региона фокусируются на поддержке Палестинской администрации и проектах развития, несмотря на колебания объемов этой помощи в последние годы. Соединенные Штаты, оставаясь главным стратегическим союзником Израиля, последовательно поддерживают его в военной и дипломатической сферах. Параллельно Вашингтон продвигает инициативы по сектору Газа и будущему Палестинской автономии. Однако, по мнению экспертов, эти предложения часто подвергаются критике со стороны палестинцев: их считают несбалансированными, так как они обходят стороной фундаментальный вопрос — создание независимого государства.

По словам нашей собеседницы, таким образом, ответ на вопрос, кто поддерживает палестинцев, зависит от трактовки самого понятия «поддержка». Если рассматривать военную помощь группировкам сопротивления, то главным игроком выступает Иран. Если же речь идет о гуманитарном, экономическом и дипломатическом содействии, то здесь ведущая роль принадлежит арабским государствам. В свою очередь подход США остается сфокусированным на вопросах безопасности, что вызывает неоднозначную реакцию всех сторон конфликта. Политолог говорит, что в конечном счете успех палестинского движения зависит от наличия единой национальной позиции. Только она позволит эффективно использовать внешнюю поддержку, не превращая палестинский вопрос в заложника региональных и глобальных геополитических игр. Истинная ценность любой помощи измеряется не объемом финансирования или громкой риторикой, а реальным вкладом в защиту прав палестинцев, прекращение их страданий и достижение справедливого политического урегулирования.