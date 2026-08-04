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Трамп выдвигает Ирану ультиматум

обновлено 17:54
17:54 1529

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно заключить соглашение по Ормузскому проливу, сообщает Bloomberg.

Трамп выдвинул Ирану ультиматум: либо сегодня достигается соглашение о полном открытии Ормузского пролива, либо те столкнутся с «разрушительными последствиями», пишет Bloomberg.

Президент США назвал это «последним шансом» для Тегерана и заявил, что соглашение с Оманом должно быть достигнуто в ближайшие часы.

«Я хочу дать им последний шанс перед обезглавливанием», — заявил Трамп.

*** 17:02

США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду (4 или 5 августа), заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте», — сказал он во вторник в интервью CNBC.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Иран взимать плату за проход, Бессент отметил, что соглашение обеспечит свободу перемещения в проливе. «Это будет свобода передвижения», — сказал он.

По его словам, «хотя в последние несколько дней ситуация все еще остается немного шаткой, мы уже сейчас видели, что довольно много судов выходят из пролива».

*** 16:06

Катарские власти сообщили о заметном продвижении в дипломатических контактах между США и Ираном, подчеркнув, что переговорный процесс вышел на продвинутый уровень и может привести к более широким договоренностям в регионе.

По данным катарской стороны, формирующиеся договоренности между Ираном и Оманом по вопросам контроля судоходства в Ормузском проливе создают основу для более масштабного соглашения между сторонами. Эти шаги рассматриваются как ключевой элемент в процессе деэскалации.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посреднические усилия с участием всех сторон находятся «на очень продвинутой стадии». По его словам, переговоры сосредоточены на снижении напряженности, открытии Ормузского пролива и запуске более широкого дипломатического процесса в регионе с участием посредников, Ирана, Омана и США. 

При этом он уточнил, что на текущий момент конкретные договоренности о дате очных переговоров между сторонами отсутствуют.

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