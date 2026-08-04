Трамп выдвигает Ирану ультиматум

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно заключить соглашение по Ормузскому проливу, сообщает Bloomberg.
Трамп выдвинул Ирану ультиматум: либо сегодня достигается соглашение о полном открытии Ормузского пролива, либо те столкнутся с «разрушительными последствиями», пишет Bloomberg.
Президент США назвал это «последним шансом» для Тегерана и заявил, что соглашение с Оманом должно быть достигнуто в ближайшие часы.
«Я хочу дать им последний шанс перед обезглавливанием», — заявил Трамп.
*** 17:02
США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду (4 или 5 августа), заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
«Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте», — сказал он во вторник в интервью CNBC.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Иран взимать плату за проход, Бессент отметил, что соглашение обеспечит свободу перемещения в проливе. «Это будет свобода передвижения», — сказал он.
По его словам, «хотя в последние несколько дней ситуация все еще остается немного шаткой, мы уже сейчас видели, что довольно много судов выходят из пролива».
*** 16:06
Катарские власти сообщили о заметном продвижении в дипломатических контактах между США и Ираном, подчеркнув, что переговорный процесс вышел на продвинутый уровень и может привести к более широким договоренностям в регионе.
По данным катарской стороны, формирующиеся договоренности между Ираном и Оманом по вопросам контроля судоходства в Ормузском проливе создают основу для более масштабного соглашения между сторонами. Эти шаги рассматриваются как ключевой элемент в процессе деэскалации.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посреднические усилия с участием всех сторон находятся «на очень продвинутой стадии». По его словам, переговоры сосредоточены на снижении напряженности, открытии Ормузского пролива и запуске более широкого дипломатического процесса в регионе с участием посредников, Ирана, Омана и США.
При этом он уточнил, что на текущий момент конкретные договоренности о дате очных переговоров между сторонами отсутствуют.