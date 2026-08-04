Трамп выдвигает Ирану ультиматум

Президент США назвал это «последним шансом» для Тегерана и заявил, что соглашение с Оманом должно быть достигнуто в ближайшие часы.

Трамп выдвинул Ирану ультиматум: либо сегодня достигается соглашение о полном открытии Ормузского пролива, либо те столкнутся с «разрушительными последствиями», пишет Bloomberg.

*** 17:02

США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду (4 или 5 августа), заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте», — сказал он во вторник в интервью CNBC.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Иран взимать плату за проход, Бессент отметил, что соглашение обеспечит свободу перемещения в проливе. «Это будет свобода передвижения», — сказал он.

По его словам, «хотя в последние несколько дней ситуация все еще остается немного шаткой, мы уже сейчас видели, что довольно много судов выходят из пролива».