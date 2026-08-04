В Украине согласовали новые операции против России

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые операции по противодействию России для Службы безопасности Украины, а также дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры СБУ, о чем сообщил в соцсетях во вторник.

«Доклад о наших операциях по противодействию российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август. Согласовал руководителю СБУ также и дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину. Благодарю всех в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей! Слава Украине!» — написал Зеленский.