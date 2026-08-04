11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям перед судом предстали участники группы из 11 человек — Анар Гусейнов, Галиб Алиев, Джейхун Ашрафов, Араз Исмаилов, Амин Гулиев, Ариф Мамедов, Видади Расулов, Ильгар Гахраманов, Орхан Вахидов, Джейхун Демиров и Сафа Новрузов, обвиняемые в продаже захваченных государственных земель.
Следствием установлено, что члены группы присвоили более 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые продали различным лицам. Потерпевшими по делу проходят 149 человек. Нанесенный государству ущерб оценивается примерно в 5 миллионов манатов.
Одним из обвиняемых является известный спортсмен, чемпион мира по ММА Анар Гусейнов. Он не признал ни один эпизод обвинения, заявив, что не считает себя виновным, и попросил вынести оправдательный приговор. Его адвокат Рузи Самедов также сообщил, что они не согласны с предъявленным обвинением.
Судебный процесс продолжится 21 сентября. Обвиняемым избраны меры пресечения, не предусматривающие арест.
Уголовное дело было возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании информации, поступившей из Министерства сельского хозяйства. На основании собранных доказательств вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, причинившее особо крупный ущерб), 188.3 (нарушение прав собственности, пользования или аренды в отношении земель сельскохозяйственного назначения) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
Установлено, что Галиб Алиев, Анар Гусейнов и Джейхун Ашрафов совместно незаконно захватили более 25 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем они вместе с Аразом Исмаиловым, Амином Гулиевым, Арифом Мамедовым и Видади Расуловым продавали эти земли, а деньги присваивали. В свою очередь, Ильгар Гахраманов, Орхан Вахидов и Джейхун Демиров захватили более 4 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Эти участки они аналогичным образом продали, действуя совместно с Сафой Новрузовым, Амином Гулиевым и Видади Расуловым.
Захваченные обвиняемыми земли находятся на балансе ООО Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi и расположены в бакинском поселке Рамана. В результате проведенных мероприятий более 20 гектаров земельного участка, находящегося в государственной собственности и незаконно захваченного, возвращены в пользование Минсельхоза.