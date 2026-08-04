11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям перед судом предстали участники группы из 11 человек — Анар Гусейнов, Галиб Алиев, Джейхун Ашрафов, Араз Исмаилов, Амин Гулиев, Ариф Мамедов, Видади Расулов, Ильгар Гахраманов, Орхан Вахидов, Джейхун Демиров и Сафа Новрузов, обвиняемые в продаже захваченных государственных земель.

Следствием установлено, что члены группы присвоили более 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые продали различным лицам. Потерпевшими по делу проходят 149 человек. Нанесенный государству ущерб оценивается примерно в 5 миллионов манатов.

Одним из обвиняемых является известный спортсмен, чемпион мира по ММА Анар Гусейнов. Он не признал ни один эпизод обвинения, заявив, что не считает себя виновным, и попросил вынести оправдательный приговор. Его адвокат Рузи Самедов также сообщил, что они не согласны с предъявленным обвинением.

Судебный процесс продолжится 21 сентября. Обвиняемым избраны меры пресечения, не предусматривающие арест.