Закрытые встречи с оппозицией: Карапетян мечтает о свержении Пашиняна

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения», российско-армянский предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, сообщил, что провел закрытые встречи с представителями и лидерами оппозиционных сил, на которых обсуждался вопрос смены власти в Армении.

«Не могу сказать, с какими силами (были встречи) почти каждую неделю. С основными силами встречи были, не хочу конкретизировать. Среди первых лиц есть люди, которые арестованы, поэтому встречаемся с теми, кто не арестован. Обсуждаем наш путь борьбы... С Робертом Кочаряном (бывшим президентом) не встречался», - приводит ТАСС слова Карапетяна.

На замечание журналистов, что ранее предлагалось провести открытую встречу, чтобы общественность была информирована о проходящих обсуждениях, Карапетян заявил, что готов к такому, но некоторые партии и лидеры пока не хотят этого.

В июне Карапетян сообщил, что обсуждал с некоторыми лидерами армянской оппозиции тайный план смещения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.