От канала до кармана…

В Азербайджане через несколько недель начнется сбор хлопка. Однако в селе Хашимханлы Сабирабадского района фермеры обеспокоены вероятностью снижения урожайности из‑за нехватки поливной воды в этом сезоне. В Хашимханлы основным источником дохода местных жителей являются земледелие и хлопководство. Фермеры говорят, что рост расходов при одновременном снижении урожайности может свести на нет их годовой труд. Именно из‑за увеличения затрат в этом сезоне в селе сократились площади под хлопок.

Аграрии, с которыми побеседовал haqqin.az, рассказали, что оросительные каналы были построены еще в советское время, потому они крайне изношены, а многие водораспределительные линии находятся на грани выхода из строя. Каналы необходимо своевременно очищать, чтобы в период повышенной потребности в воде не возникали проблемы с поливом. Фермер Ульви Искендеров сообщил, что некоторое время назад у него также возникли трудности с поливом. Однако после обращения в соответствующие структуры проблемы были устранены. «В некоторых местах имело место беспокойство из‑за необходимости очистки каналов, но в последние несколько дней техника там уже работает», — сказал Искендеров. По словам фермера, в этом сезоне его ожидания по урожайности высокие: «На моем участке сорняков немного. Но в селе есть такие участки, где за очистку сорняков платят рабочим по 25 манатов в день. Выходит, фермеры должны собрать еще больше, чтобы окупить расходы». Фермер Сафар Сафаров рассказал, что, насколько ему известно, только на одном участке села было недовольство по поводу полива, но сейчас и там работает спецтехника. «Канал нужно очищать вовремя, следить за ним. В Сабирабаде очень много тех, кто выращивает хлопок. И фермер должен сам себе помогать», — считает Сафаров. Местные хлопководы также рассказали, что в этом году выросли расходы в связи с обработкой химикатами: если раньше опрыскивание проводили раз в 15 дней, то теперь — раз в неделю, чтобы был результат.