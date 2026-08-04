От канала до кармана…

В Азербайджане через несколько недель начнется сбор хлопка. Однако в селе Хашимханлы Сабирабадского района фермеры обеспокоены вероятностью снижения урожайности из‑за нехватки поливной воды в этом сезоне. В Хашимханлы основным источником дохода местных жителей являются земледелие и хлопководство.
Фермеры говорят, что рост расходов при одновременном снижении урожайности может свести на нет их годовой труд. Именно из‑за увеличения затрат в этом сезоне в селе сократились площади под хлопок.
Аграрии, с которыми побеседовал haqqin.az, рассказали, что оросительные каналы были построены еще в советское время, потому они крайне изношены, а многие водораспределительные линии находятся на грани выхода из строя. Каналы необходимо своевременно очищать, чтобы в период повышенной потребности в воде не возникали проблемы с поливом.
Фермер Ульви Искендеров сообщил, что некоторое время назад у него также возникли трудности с поливом. Однако после обращения в соответствующие структуры проблемы были устранены. «В некоторых местах имело место беспокойство из‑за необходимости очистки каналов, но в последние несколько дней техника там уже работает», — сказал Искендеров.
По словам фермера, в этом сезоне его ожидания по урожайности высокие: «На моем участке сорняков немного. Но в селе есть такие участки, где за очистку сорняков платят рабочим по 25 манатов в день. Выходит, фермеры должны собрать еще больше, чтобы окупить расходы».
Фермер Сафар Сафаров рассказал, что, насколько ему известно, только на одном участке села было недовольство по поводу полива, но сейчас и там работает спецтехника. «Канал нужно очищать вовремя, следить за ним. В Сабирабаде очень много тех, кто выращивает хлопок. И фермер должен сам себе помогать», — считает Сафаров.
Местные хлопководы также рассказали, что в этом году выросли расходы в связи с обработкой химикатами: если раньше опрыскивание проводили раз в 15 дней, то теперь — раз в неделю, чтобы был результат.
Один из фермеров отметил, что доход у мелких хозяйств с участками в несколько гектаров невысокий. Поэтому задержка полива или возникновение любой проблемы ставит их в трудное положение: «Вода бывает мутной, канал забивается сорняками. Нужно проводить очистку вовремя. Когда обращаемся по поводу очистки каналов, выясняется, что большая часть техники старая и ее не хватает. Ситуация различается в зависимости от участка, каналы старые, поэтому происходят потери воды. Иногда приходится обращаться несколько раз, чтобы технику направили, поэтому бывают задержки». Фермер добавил, что его расходы в этом году выросли более чем на 20–30 процентов. Только на очистку сорняков на участке более 8 гектаров он потратил 5500 манатов.
В социальных сетях один из фермеров пожаловался, что из‑за несвоевременной подачи воды на поля возникли серьезные проблемы на хлопковых участках. Фермер сообщил, что хотя оросительные каналы и арыки были проведены, вода на поля не подается. Несмотря на то что сейчас самый важный период полива хлопка, принцип очередности не соблюдается. В результате поля остаются без воды, что негативно влияет на урожайность. Последствия нехватки воды уже начали проявляться на хлопковых кустах. Если проблема не будет решена в кратчайшие сроки, урожайность резко снизится, а затраченный труд и расходы окажутся напрасными.
Главный инженер Управления эксплуатации Сабирабадских оросительных систем Рияд Алескеров сообщил haqqin.az, что, по его информации, в селе Хашимханлы каналы очищают своевременно, а проблем с поливом нет: «Управление продает воду Союзу водопользователей, а фермеры получают воду через этот союз. Между союзом и фермером возникло недопонимание из‑за платежей. У одного из недовольных фермеров 9 гектаров земли, каналы на этом участке очищены».
Он отметил, что бетонные каналы, построенные еще в «колхозно‑совхозный период», пока находятся в рабочем состоянии, их пропускная способность нормальная. Алескеров также прокомментировал слова фермеров о технике, отметив, что если во время работы техника выходит из строя, управление старается оперативно устранить неисправность.
Главный инженер заверил, что в селе техника работает уже долгое время, и в Хашимханлы нет проблем с поливом: мол, процесс осуществляется по очереди. Очищаются техникой даже каналы на участках, которые не находятся на балансе управления, лишь бы не останавливалась работа.
В сентябре начнется сбор хлопка. В настоящее время на хлопковых полях Сабирабада кипит напряженная работа. Фермеры работают не покладая рук, чтобы обеспечить себе средства к существованию в условиях растущих расходов.