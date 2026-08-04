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Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства

17:16 355

«ТуранБанк», один из ведущих банков страны, успешно завершил стратегический проект, направленный на продвижение гендерного равенства в финансовом секторе.

Проект был реализован в рамках долгосрочного сотрудничества между Enabling Qapital - ведущим швейцарским инвестиционным фондом, регулируемым FINMA, - и Школой международных и общественных отношений Колумбийского университета (School of International and Public Affairs, Columbia University, США). Объединив академические исследования и практические подходы, проект способствовал внедрению более инклюзивных практик в финансовой отрасли.

В рамках проекта шесть магистрантов Колумбийского университета при содействии Enabling Qapital посетили Азербайджан для проведения практического исследования в «ТуранБанке». Во время визита они встретились с сотрудниками головного офиса и филиальной сети банка, включая женщин, занимающих руководящие должности, чтобы получить более глубокое представление о роли женщин в управлении и реализации принципов гендерного равенства в рабочей среде. Кроме того, были обсуждены инициативы банка, направленные на поддержку женщин-предпринимателей, расширение их доступа к льготным финансовым ресурсам и повышение экономической активности женщин в сфере бизнеса.

Проект завершился итоговой презентацией с участием членов Правления «ТуранБанка», в ходе которой были подробно рассмотрены реализуемые банком инициативы, достигнутые результаты и дальнейшие планы по развитию гендерного равенства. Также был представлен комплексный план действий, предусматривающий дальнейшее укрепление работы банка в данном направлении. В частности, план включает образовательные программы, инициативы по наставничеству, а также совершенствование правовых механизмов, направленных на предотвращение дискриминации по гендерному признаку и формирование более инклюзивной рабочей среды.

«ТуранБанк» подтверждает свою приверженность принципам гендерного равенства во всех направлениях своей деятельности и убежден, что подобные проекты, реализуемые при поддержке международных партнеров, будут способствовать расширению участия женщин в экономике Азербайджана и укреплению их роли в предпринимательской деятельности.

Осуществляя свою деятельность с 1992 года, «ТуранБанк» предоставляет широкий спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам через сеть из 22 точек продаж. 

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на официальном сайте «ТуранБанка» или на его страницах в социальных сетях, включая Facebook и Instagram.

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