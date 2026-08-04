Россия расширяет «теневой флот» газовозов

Россия незаметно увеличила свой «теневой флот» газовозов, добавив подержанные суда и первые танкеры отечественного производства — теперь он насчитывает 25 судов. Об этом сообщает Financial Times.

По данным компании Windward, занимающейся сбором информации о морских перевозках, за последние 6 месяцев России было продано не менее восьми подержанных танкеров для перевозки СПГ, которые впоследствии использовались для перевозки российских грузов.

Таким образом, размер флота вырос до 25 судов, включая два новых судна, построенных на российской верфи «Звезда».

Это происходит на фоне того, как запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза становится все ближе — он вступит в силу 1 января 2027 года.

Увеличение флота позволит Москве продолжать продавать газ после введения этих ограничений — по аналогии с тем, как Россия использовала «теневой флот» нефтяных танкеров, чтобы обойти западные санкции.

Нефтяной «теневой» флот России насчитывает более 1000 танкеров, работающих без западного страхования и документации. Москва медленнее наращивает флот газовозов, поскольку это гораздо более сложные суда.