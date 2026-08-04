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Пашинян пригласил Токаева в Армению

17:41 402

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Ереван.

Отмечается, что президент Казахстана принял приглашение премьера Армении.

Токаев поздравил Пашиняна с повторным назначением на пост премьер-министра Армении.

В свою очередь, премьер Армении пожелал президенту Казахстана успехов на выборах в Курултай, которые состоятся 23 августа, подчеркнув стратегическую важность и последовательность проводимой им внутренней и внешней политики.

Они также обсудили ряд вопросов, касающихся повестки дня армяно-казахстанских отношений, а также затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

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