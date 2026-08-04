Lady Mina и кошмар азербайджанских моряков

Группа азербайджанских моряков несколько месяцев жила в ужасных условиях в водах Атлантического океана на старом сухогрузе Lady Mina, построенном в 1989 году. Согласно международным изданиям, специализирующимся на морских перевозках, судно пару месяцев назад отправилось из Гвинеи-Бисау с рыбной мукой в турецкий порт Гюллук в Эгейском море. Экипаж заправил сухогруз в Сенегале, как вдруг двигатели вышли из строя в порту Лас-Пальмас, расположенном на побережье Канарских островов Испании. Азербайджанские моряки забили тревогу по поводу критической ситуации на судне Lady Mina еще до его последнего рейса — в январе этого года.

В обращении, направленном из окрестностей марокканского порта Джорф Ласфар, моряки тогда заявили, что владелец судна вынуждает их ходить в опасные зоны. «Мы, восемь человек (семь азербайджанцев и один гражданин Грузии), в настоящее время являемся членами экипажа грузового судна Lady Mina вблизи порта Джорф Ласфар, Королевство Марокко. Большинство членов экипажа не получают зарплату уже более трех месяцев. Также имеются серьезные технические неисправности главного двигателя судна. Само судно технически не приспособлено для пересечения Атлантического океана и безопасной эксплуатации в тяжелых условиях на запланированном маршруте. Продолжающиеся проблемы с двигателем значительно увеличивают риск посадки судна на мель. Компания планирует отправить нас в зоны повышенного риска для здоровья (Гана и Камерун), но не сделала нам обязательные прививки (от желтой лихорадки, малярии, холеры). Меры безопасности для прохождения через зоны повышенного риска, такие как Гвинейский залив, не приняты, и экипаж не прошел инструктаж», — рассказал тогда второй капитан судна Самир Аминов.

Члены экипажа потребовали срочного осмотра корабля, а также выплаты задолженности по зарплате и их немедленной репатриации в Азербайджан и Грузию. Аминов заявил, что члены экипажа не хотят отправляться на неисправном судне в регионы, где распространены инфекционные заболевания и пиратство. Они желают покинуть судно, но компания им этого не позволяет.

Владелец отреагировал на публикацию обращения моряков в СМИ, пообещав выплаты и ремонт без указания конкретных сроков. Капитан Самир Аминов сообщил, что руководство заверило в урегулировании ситуации, но на самом деле обещания не были выполнены. Однако компания в итоге проигнорировала жалобы членов экипажа и отправила их в следующий рейс с грузом рыбной муки из Гвинеи-Бисау. Наконец, после отказа главного двигателя судна у испанского побережья члены экипажа обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF). Представители профсоюза осмотрели судно, и перед ними предстала ужасная картина. Выяснилось, что главный инженер судна находился на непрерывной службе более полутора лет. Согласно международным морским стандартам, непрерывный стаж работы члена экипажа не должен превышать 11 месяцев. Было установлено, что еще двое моряков находились на судне дольше установленного срока.

Также стало известно, что турецкая компания Cillioglu Maden Denizcilik Ticaret LTD STI, владеющая судном, уже несколько месяцев не выплачивает зарплату членам экипажа. Еще одна причина, усугубляющая проблему, — отсутствие у судна страховки.

ITF также отметила, что судно водоизмещением 3400 тонн, построенное в 1989 году, получило 18 замечаний во время инспекции портового государственного контроля в Гане в феврале 2026 года. Недостатки касались состояния пожарной безопасности, радиооборудования, а также условий жизни и работы экипажа. Федерация заявила, что в документах судно числится под разными флагами, например Сент-Китс и Невиса, Танзании, а управление кораблем осуществляется турецкой компанией.