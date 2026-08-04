Lady Mina и кошмар азербайджанских моряков

Группа азербайджанских моряков несколько месяцев жила в ужасных условиях в водах Атлантического океана на старом сухогрузе Lady Mina, построенном в 1989 году. Согласно международным изданиям, специализирующимся на морских перевозках, судно пару месяцев назад отправилось из Гвинеи-Бисау с рыбной мукой в турецкий порт Гюллук в Эгейском море. Экипаж заправил сухогруз в Сенегале, как вдруг двигатели вышли из строя в порту Лас-Пальмас, расположенном на побережье Канарских островов Испании. Азербайджанские моряки забили тревогу по поводу критической ситуации на судне Lady Mina еще до его последнего рейса — в январе этого года.
В обращении, направленном из окрестностей марокканского порта Джорф Ласфар, моряки тогда заявили, что владелец судна вынуждает их ходить в опасные зоны. «Мы, восемь человек (семь азербайджанцев и один гражданин Грузии), в настоящее время являемся членами экипажа грузового судна Lady Mina вблизи порта Джорф Ласфар, Королевство Марокко. Большинство членов экипажа не получают зарплату уже более трех месяцев. Также имеются серьезные технические неисправности главного двигателя судна. Само судно технически не приспособлено для пересечения Атлантического океана и безопасной эксплуатации в тяжелых условиях на запланированном маршруте. Продолжающиеся проблемы с двигателем значительно увеличивают риск посадки судна на мель. Компания планирует отправить нас в зоны повышенного риска для здоровья (Гана и Камерун), но не сделала нам обязательные прививки (от желтой лихорадки, малярии, холеры). Меры безопасности для прохождения через зоны повышенного риска, такие как Гвинейский залив, не приняты, и экипаж не прошел инструктаж», — рассказал тогда второй капитан судна Самир Аминов.
Члены экипажа потребовали срочного осмотра корабля, а также выплаты задолженности по зарплате и их немедленной репатриации в Азербайджан и Грузию. Аминов заявил, что члены экипажа не хотят отправляться на неисправном судне в регионы, где распространены инфекционные заболевания и пиратство. Они желают покинуть судно, но компания им этого не позволяет.
Владелец отреагировал на публикацию обращения моряков в СМИ, пообещав выплаты и ремонт без указания конкретных сроков. Капитан Самир Аминов сообщил, что руководство заверило в урегулировании ситуации, но на самом деле обещания не были выполнены. Однако компания в итоге проигнорировала жалобы членов экипажа и отправила их в следующий рейс с грузом рыбной муки из Гвинеи-Бисау. Наконец, после отказа главного двигателя судна у испанского побережья члены экипажа обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF). Представители профсоюза осмотрели судно, и перед ними предстала ужасная картина. Выяснилось, что главный инженер судна находился на непрерывной службе более полутора лет. Согласно международным морским стандартам, непрерывный стаж работы члена экипажа не должен превышать 11 месяцев. Было установлено, что еще двое моряков находились на судне дольше установленного срока.
Также стало известно, что турецкая компания Cillioglu Maden Denizcilik Ticaret LTD STI, владеющая судном, уже несколько месяцев не выплачивает зарплату членам экипажа. Еще одна причина, усугубляющая проблему, — отсутствие у судна страховки.
ITF также отметила, что судно водоизмещением 3400 тонн, построенное в 1989 году, получило 18 замечаний во время инспекции портового государственного контроля в Гане в феврале 2026 года. Недостатки касались состояния пожарной безопасности, радиооборудования, а также условий жизни и работы экипажа. Федерация заявила, что в документах судно числится под разными флагами, например Сент-Китс и Невиса, Танзании, а управление кораблем осуществляется турецкой компанией.
«Случаи, подобные судну Lady Mina, к сожалению, становятся слишком частым явлением в наших портах», — заявила координатор морской программы ITF Жаклин Смит.
Она считает, что ни один моряк не должен оказаться в безвыходном положении или зависеть от гуманитарной помощи из-за того, что судовладелец не выполняет свои юридические обязательства. Смит добавила, что федерация продолжит работу по взысканию невыплаченной заработной платы экипажу и обеспечению его репатриации.
После вмешательства ITF в июне этого года удалось вернуть на родину двух азербайджанских моряков. В июле на борту осталось шесть членов экипажа: один грузин и пять азербайджанцев. Моряков заставили жить на неисправном судне, в то время как местная гуманитарная организация Stella Maris обеспечивала их едой и питьевой водой.
Федерация подала иск в местный суд с требованием временно арестовать судно и признать его брошенным из-за долга турецкой компании перед экипажем. В июле при помощи ITF еще двум азербайджанским морякам удалось покинуть судно и вернуться домой. Таким образом, на борту осталось четыре члена экипажа. По состоянию на 31 июля долг компании перед моряками превысил 80 000 долларов США.
Наконец, несколько дней назад испанский суд удовлетворил ходатайство об аресте судна и признал его брошенным. Таким образом, капитан и другие члены экипажа получили законные основания покинуть корабль.
Согласно публикации Atlantico Hoy, на прошлой неделе при содействии ITF четверо членов экипажа, остававшихся на борту судна, были отправлены в свои страны, и их кошмар закончился.
Судно останется задержанным в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария до тех пор, пока владелец не погасит задолженность в размере более 80 000 долларов США перед экипажем и портовые сборы, которые будут продолжать взиматься. В случае дальнейшей неплатежеспособности порт выставит судно на публичный аукцион для покрытия накопившейся задолженности.
В эти расходы также входят авиабилеты для экипажа, которые были оплачены профсоюзом и составляют в среднем 800 евро на человека.
Это не первый подобный инцидент с Lady Mina. В декабре 2024 года судно было задержано в порту Джен-Джен, Алжир, и внесено в базу данных брошенных кораблей из-за невыплаты пятимесячной заработной платы членам экипажа турецкой компании. Однако позже компания сменила флаг судна и отправила его обратно в плавание, наняв новый экипаж из Азербайджана. Азербайджанские моряки утверждают, что не знали о том, что судно находится в черном списке.